Yıldızların transfer döneminde adresi Suudi Arabistan oldu

Futbolun en hareketli ve heyecanlı süreci olan yaz transfer dönemine bu yıl Suudi Arabistan Ligi damga vurdu. Özellikle Avrupa'nın önde gelen liglerinde oynayan birçok futbolcunun tercihi bu lig olurken, bonservis ve maaşlar için ödenen paralar ise dikkat çekti.

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde transfer dönemi sona erdi. Yaz transfer döneminde Avrupa'nın birçok yıldız futbolcusunu kadrosuna katan Suudi ekipleri dikkatleri üzerine çekti. Ocak 2023'te Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'a imza atmasının ardından Pro Lig yakından takip edilirken, sezon bitimiyle birlikte diğer takımlar da Avrupa pazarına odaklandı. Suudi Arabistan'ın devlet fonu olan "Suudi Public Investment Fund" ile 1 Temmuz 2023'te başlayan transfer döneminde takımlara destek sağlandı. Ülkedeki spor kulüplerini uluslararası yıldızlar için daha cazip hale getirecek bir yatırım projesinin parçası olurken, transfer döneminde 5 büyük lig dahil olmak üzere tüm ligleri de etkiledi. Suudi Arabistan Pro Ligi, dünyada Premier Lig'in ardından 959 milyon Euro ile en çok harcama yapan ikinci lig konumunda yer alıyor. Bu dönemde en fazla bonservis ödenen futbolcu 90 milyon Euro ile Neymar oldu. Brezilyalı yıldız, Al Hilal ile Haziran 2025'e kadar sözleşme imzaladı. Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Portekizli futbolcu Otavio'nun transferine 60 milyon Euro öderken, Sadio Mane, Brozovic, Telles ve Laporte gibi önemli oyuncuları da kadrosuna kattı.

Yılın futbolcusu Benzema şampiyon takımda

2022 yılında Ballon d'or ödülüne layık görülen Karim Benzema, 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Al Ittihad'a transfer oldu. Sarı-siyahlı kulüp N'Golo Kante ve Fabinho'yu renklerine bağlayarak orta sahayı iki başarılı futbolcuyla güçlendirdi.

Jorge Jesus'un yeni takımı Al Hilal

Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe ile tamamlayan Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus, Al Hilal'in başına geçti. Chelsea'den Kalidou Koulibaly'i 23 milyon Euro karşılığında transfer eden Maviler, Lazio'dan Sergej Milinkovic Savic, Wolverhampton'dan Roben Neves, Sevilla'dan kaleci Bono, Fulham'dan Aleksandar Mitrovic ile Zenit'ten Malcom'u transfer etti. Kulübün en fazla bonservis ödediği (90 milyon Euro) isim de Brezilyalı futbolcu Neymar oldu.

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Liverpoollu yıldızlar yeni sayfa açtı

Liverpool'un efsane futbolcusu Steven Gerrard, teknik direktör olarak Al Ettifaq kulübüne imza atarken, kadroya Liverpool'un eski iki futbolcusu Jordan Henderson ve Wijnaldum'u dahil etti. İngiliz ekibiyle sayısız başarı yakalayan Roberto Firmino, 8 sezonun ardından takımdan ayrılarak Al Ahli'yle yeni sayfa açtı. Yeşil-beyazlı kulüp, Manchester City'den Riyad Mahrez, Chelsea'den kaleci Edouard Mendy, Barcelona'dan Franck Kessie'yi transfer etti. Milli futbolcu Merih Demiral de Al Ahli'nin yeni transferlerinden oldu.

Pro Lig'deki takımların dikkat çeken transferleri:

Al Ahli

Gabri Veiga

Riyad Mahrez

Roger Ibanez

Allan Saint-Maximin

Merih Demiral

Edouard Mendy

Franck Kessie

Roberto Firmino

Al Ittihad

Fabinho

Jota

Luiz Felipe

N'Golo Kante

Karim Benzema

Al Nassr

Otavio

Sadio Mane

Aymeric Laporte

Seko Fofana

Marcelo Brozovic

Al Shabab

Habib Diallo

Yannick Carrasco

Al Hilal

Neymar

Malcom

Ruben Neves

Aleksandar Mitrovic

Sergej Milinkovic-Savic

Kalidou Koulibaly

Yassine Bono

Al Taawoun

Musa Barrow

Andrei Girotto

Al Fateh

Lucas Zelarayan

Djaninyo

Jason Denayer

Damac

Assan Ceesay

Nicolae Stanciu

Georges-Kevin N'Koudou

Al Ettifaq

Jordan Henderson

Demarai Gray

Georginio Wijnaldum

Jack Hendry

Moussa Dembele

Abha Club

Karl Toko Ekambi

Ciprian Tatarusanu

Grezegorz Krychowiak

Al Fayha

Fashion Sakala

Henry Onyekuru

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)