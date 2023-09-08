Yıldızların transfer döneminde adresi Suudi Arabistan oldu

Futbolun en hareketli ve heyecanlı süreci olan yaz transfer dönemine bu yıl Suudi Arabistan Ligi damga vurdu. Özellikle Avrupa'nın önde gelen liglerinde oynayan birçok futbolcunun tercihi bu lig olurken, bonservis ve maaşlar için ödenen paralar ise dikkat çekti.
Suudi Arabistan Pro Ligi'nde transfer dönemi sona erdi. Yaz transfer döneminde Avrupa'nın birçok yıldız futbolcusunu kadrosuna katan Suudi ekipleri dikkatleri üzerine çekti. Ocak 2023'te Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'a imza atmasının ardından Pro Lig yakından takip edilirken, sezon bitimiyle birlikte diğer takımlar da Avrupa pazarına odaklandı. Suudi Arabistan'ın devlet fonu olan "Suudi Public Investment Fund" ile 1 Temmuz 2023'te başlayan transfer döneminde takımlara destek sağlandı. Ülkedeki spor kulüplerini uluslararası yıldızlar için daha cazip hale getirecek bir yatırım projesinin parçası olurken, transfer döneminde 5 büyük lig dahil olmak üzere tüm ligleri de etkiledi. Suudi Arabistan Pro Ligi, dünyada Premier Lig'in ardından 959 milyon Euro ile en çok harcama yapan ikinci lig konumunda yer alıyor. Bu dönemde en fazla bonservis ödenen futbolcu 90 milyon Euro ile Neymar oldu. Brezilyalı yıldız, Al Hilal ile Haziran 2025'e kadar sözleşme imzaladı. Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Portekizli futbolcu Otavio'nun transferine 60 milyon Euro öderken, Sadio Mane, Brozovic, Telles ve Laporte gibi önemli oyuncuları da kadrosuna kattı.
Yılın futbolcusu Benzema şampiyon takımda
2022 yılında Ballon d'or ödülüne layık görülen Karim Benzema, 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Al Ittihad'a transfer oldu. Sarı-siyahlı kulüp N'Golo Kante ve Fabinho'yu renklerine bağlayarak orta sahayı iki başarılı futbolcuyla güçlendirdi.
Jorge Jesus'un yeni takımı Al Hilal
Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe ile tamamlayan Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus, Al Hilal'in başına geçti. Chelsea'den Kalidou Koulibaly'i 23 milyon Euro karşılığında transfer eden Maviler, Lazio'dan Sergej Milinkovic Savic, Wolverhampton'dan Roben Neves, Sevilla'dan kaleci Bono, Fulham'dan Aleksandar Mitrovic ile Zenit'ten Malcom'u transfer etti. Kulübün en fazla bonservis ödediği (90 milyon Euro) isim de Brezilyalı futbolcu Neymar oldu.
Liverpoollu yıldızlar yeni sayfa açtı
Liverpool'un efsane futbolcusu Steven Gerrard, teknik direktör olarak Al Ettifaq kulübüne imza atarken, kadroya Liverpool'un eski iki futbolcusu Jordan Henderson ve Wijnaldum'u dahil etti. İngiliz ekibiyle sayısız başarı yakalayan Roberto Firmino, 8 sezonun ardından takımdan ayrılarak Al Ahli'yle yeni sayfa açtı. Yeşil-beyazlı kulüp, Manchester City'den Riyad Mahrez, Chelsea'den kaleci Edouard Mendy, Barcelona'dan Franck Kessie'yi transfer etti. Milli futbolcu Merih Demiral de Al Ahli'nin yeni transferlerinden oldu.
Pro Lig'deki takımların dikkat çeken transferleri:
Al Ahli
Gabri Veiga
Riyad Mahrez
Roger Ibanez
Allan Saint-Maximin
Merih Demiral
Edouard Mendy
Franck Kessie
Roberto Firmino
Al Ittihad
Fabinho
Jota
Luiz Felipe
N'Golo Kante
Karim Benzema
Al Nassr
Otavio
Sadio Mane
Aymeric Laporte
Seko Fofana
Marcelo Brozovic
Al Shabab
Habib Diallo
Yannick Carrasco
Al Hilal
Neymar
Malcom
Ruben Neves
Aleksandar Mitrovic
Sergej Milinkovic-Savic
Kalidou Koulibaly
Yassine Bono
Al Taawoun
Musa Barrow
Andrei Girotto
Al Fateh
Lucas Zelarayan
Djaninyo
Jason Denayer
Damac
Assan Ceesay
Nicolae Stanciu
Georges-Kevin N'Koudou
Al Ettifaq
Jordan Henderson
Demarai Gray
Georginio Wijnaldum
Jack Hendry
Moussa Dembele
Abha Club
Karl Toko Ekambi
Ciprian Tatarusanu
Grezegorz Krychowiak
Al Fayha
Fashion Sakala
Henry Onyekuru
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
KAYNAK: İHA