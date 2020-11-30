Yılın aşkından ilk poz! Hakan Altun ve Gonca Vuslateri aşklarını itiraf etti!

Magazin gündeminde bomba etkisi yaratan Hakan Altun ve Gonca Vuslateri'nden ilk kare geldi. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ikiliyi ele vermişti.

34 yaşındaki oyuncu Gonca Vuslateri ile 48 yaşındaki şarkıcı Hakan Altun aşkı magazin gündemini derinden sallamıştı.

Aşklarının ortaya çıkması ile ilişkilerini inkar etmeyen çiftten ilk hamle geldi ve aşıklardan ilk fotoğraf geldi. Beraber selfie çeken taze çiftin mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

Emel Müftüoğlu'nun doğum gününde Gonca Vuslateri ile tanıştıklarını açıklayan ünlü sanatçı ilişkisini şu sözlerle itiraf etti:

"NAZARDAN KORKUYORUM"

Altun açıklamasında, "Yıllar sonra böyle bir şey oldu hayatımda güzel gidiyor. Nazar değmez inşallah! Çok ortada yaşamayı sevmiyorum Çünkü nazara inanıyorum. Korkuyorum" demişti.

