Yılın aşkından ilk poz! Hakan Altun ve Gonca Vuslateri aşklarını itiraf etti!
Geçtiğimiz günlerde Ajda Pekkan ile aşk yaşadığı iddia edilen Hakan Altun'dan sevenlerine resmen ters köşe geldi. Arabesk müziğin prensi lakabı ile anılan ve yıllardır yalnız olan şarkıcı ünlü oyuncu Gonca Vuslateri ile aşk yaşamaya başladı. İşte yılın aşkından ilk kare..
Magazin gündeminde bomba etkisi yaratan Hakan Altun ve Gonca Vuslateri'nden ilk kare geldi. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ikiliyi ele vermişti.
34 yaşındaki oyuncu Gonca Vuslateri ile 48 yaşındaki şarkıcı Hakan Altun aşkı magazin gündemini derinden sallamıştı.
Aşklarının ortaya çıkması ile ilişkilerini inkar etmeyen çiftten ilk hamle geldi ve aşıklardan ilk fotoğraf geldi. Beraber selfie çeken taze çiftin mutluluğu gözlerinden okunuyordu.
Emel Müftüoğlu'nun doğum gününde Gonca Vuslateri ile tanıştıklarını açıklayan ünlü sanatçı ilişkisini şu sözlerle itiraf etti:
"NAZARDAN KORKUYORUM"
Altun açıklamasında, "Yıllar sonra böyle bir şey oldu hayatımda güzel gidiyor. Nazar değmez inşallah! Çok ortada yaşamayı sevmiyorum Çünkü nazara inanıyorum. Korkuyorum" demişti.