Yılın bomba çifti Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan ilk fotoğraf: Aşkları herkesi kıskandıracak!
Yılın bomba çifti Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan ilk fotoğraf: Aşkları herkesi kıskandıracak!
Şarkıcı Oğuzhan Koç tarafından yapılan itirafın üzerine magazin gündemine bomba gibi düşen Demet Özdemir - Oğuzhan Koç çifti, yeni yılın ilk günlerinde birlikte çekildikleri ilk fotoğraf karesiyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Demet Özdemir'in sosyal medyada paylaştığı fotoğraf, tüm aşıkları kıskandıracak türden!