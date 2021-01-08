Yılın bomba çifti Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan ilk fotoğraf: Aşkları herkesi kıskandıracak!

Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk dedikodularının ardından kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin en sevilen oyuncusu Demet Özdemir ile arasındaki ilişkiyi doğrulayan şarkıcı Oğuzhan Koç'un bu söylemleri gündem olmuştu.