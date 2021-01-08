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  3. Yılın bomba çifti Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan ilk fotoğraf: Aşkları herkesi kıskandıracak!

Yılın bomba çifti Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan ilk fotoğraf: Aşkları herkesi kıskandıracak!

Şarkıcı Oğuzhan Koç tarafından yapılan itirafın üzerine magazin gündemine bomba gibi düşen Demet Özdemir - Oğuzhan Koç çifti, yeni yılın ilk günlerinde birlikte çekildikleri ilk fotoğraf karesiyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Demet Özdemir'in sosyal medyada paylaştığı fotoğraf, tüm aşıkları kıskandıracak türden!

Yılın bomba çifti Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan ilk fotoğraf: Aşkları herkesi kıskandıracak! 117

Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk dedikodularının ardından kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin en sevilen oyuncusu Demet Özdemir ile arasındaki ilişkiyi doğrulayan şarkıcı Oğuzhan Koç'un bu söylemleri gündem olmuştu.