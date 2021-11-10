Yılın en seksi erkeği açıklandı! Aday gösterilen isimleri solladı geçti! Her yıl 'yaşayan en seksi erkeği' seçen People dergisi, yılın en seksi erkeğini açıkladı. Bu sene bu unvana aktör Paul Rudd'u layık gördü

4 7 KEKOA KEKUMANO (23)