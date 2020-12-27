Aralarında eski futbolcu ve teknik direktörlerin de yer aldığı 23 kişilik jüri ile dünya çapında taraftar oylarıyla belirlenen 2020 Küresel Futbol Ödülleri gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Peki Yılın futbolcusu kim oldu? | Robert Lewandowski kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

YILIN FUTBOLCUSU KİM OLDU?

2020 Küresel Futbol Ödülleri'nde yılın futbolcusu ödülüne layık görülen isim Robert Lewandowski oldu.

Juventus'un Portekizli yıldızı Ronaldo, Lionel Messi, Muhammed Salah ve Ronaldinho'yu geçerek "yüzyılın futbolcusu" ödülünü kazandı.

Organizasyonda, İspanya'nın Real Madrid kulübü, "yüzyılın takımı", Manchester City'nin İspanyol çalıştırıcısı Pep Guardiola "yüzyılın teknik direktörü" ödülüne layık görüldü.

"Yılın takımı" ödülü Bayern Münih'e verilirken, Alman ekibinin golcüsü Robert Lewandowski "yılın futbolcusu", antrenörü Hans-Dieter Flick ise "yılın teknik direktörü" seçildi.

Törende, eski İspanyol kaleci Iker Casillas ve Barcelonalı futbolcu Gerard Pique'ye "kariyer ödülü" takdim edildi.

ROBERT LEWANDOWSKİ KİMDİR?

Robert Lewandowski 21 Ağustos 1988'de Varşova'da dünyaya geldi.

Santrfor mevkisinde oynayan Polonyalı millî futbolcu. Almanya Bundesliga takımlarından Bayern Münih'te forma giymektedir.

Lewandowski, 1 Temmuz 2006 tarihinde Znicz Pruszków takımına 15 bin euro karşılığında transfer oldu ve profesyonel futbol kariyeri başladı. Polonya 2. Liginde mücadele eden Znicz Pruszków takımında 59 maça çıktı ve 36 gol attı. 2 yıl sonra, 18 Haziran 2008'de Polonya 1. lig ekiplerinden Lech Poznań'a 380 bin euro karşılığında transfer olarak lig atladı. 2 yılda bu takımın formasını terletti. Başarılı grafiğini düşürmeden devam ettiren Lewandowski kısa süre sonra Borussia Dortmund'un dikkatini çekti. Poznań ile masaya oturan Alman takımı, Lewandowski için 4,75 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Lewandowski'yi transfer etti.

1 Temmuz 2010 tarihinde Dortmund'a transfer olan Lewandowski, 4 sezon boyunca siyah sarı formayı terletti, Signal Iduna park arenaya çıktı. Kısa sürede taraftarın sevgilisi oldu. 2010/2011 ve 2011/2012 de Dortmund ile şampiyonluk yaşadı. Toplam 131 maça çıktı ve 74 gol atma başarısı gösterdi. Sözleşmesi sona ereceği sırada ise bir başka Alman takımı Bayern Münih ile görüşmeye başladı. Yoğun tepkiler eşiğinde 1 Temmuz 2014 tarihinde Dortmund'un ezeli rakibi Bayern Münih'e bedelsiz transfer oldu. 22 Eylül 2015 tarihinde oynanan ve 5-1 Bayern Münih'in lehine biten Wolfsburg maçında takımının 5 golünü 9 dakikada atarak dünya rekoru kırdı. Millî takımda ise 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele etti. Toplam 87 maça çıkıp 42 gol attı.