Yılın ilk belediye meclisi yapıldı

Bilecik Belediyesi Ocak ayı Belediye Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Nihat Can başkanlığında yapıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen Ocak ayı belediye meclis toplantısında AK Parti'den Edibe Bekin ve Bağımsız üye Erdoğan Yeşil mazeret belirterek katılmadı. İlk gündem maddesi 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20'inci maddesi gereğince 2019 yılında Belediye Meclisinin toplantı günlerinin ve tatil yapacağı ayın belirlenmesi oldu. Bu maddeye göre Ağustos ayında meclisin tatil yapılması ve meclis toplantısının ayın ilk salı günü yapılması oy birliği ile kabul edildi. Gündemin ikinci maddesi olarak 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20'inci Maddesi gereğince Denetim Komisyonu üyelerinin seçilmesi oldu. En az 3 en fazla 5 üyenin seçileceği bu komisyonda oy birliği ile 5 kişinin seçilmesine karar verildi. Komisyon için AK Parti'den Zekeriya Çakır, Hüseyin Taşkın Birgül, Yücel Yerci ve Hüseyin Yalçın, Bağımsız Belediye Meclis üyesi Ali Çakır'ın da aday gösterildiği kapalı oylamada sonucu Ali Çakır 20, Zekeriya Çakır, Hüseyin Taşkın Birgül ve Hüseyin Yalçın 18 oy alırken, Yücel Yerci 17 oy aldı. Dörtlü isim Denetim Komisyonu üyeleri olarak belirlendi.

Gündemin üçüncü maddesi olarak Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24'üncü maddesi gereğince belediye tarafından 2019 yılında kullanılacak geçici iş pozisyonlarının belirlenmesi oldu. Bu gündemde 79 tane geçici işçi pozisyonunun değişmesi oy çokluğu ile kabul edildi. Gündemin 4'üncü maddesinde 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 51 ve 52'inci maddeleri gereğince 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapmakta olan Zabıta Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü personelinin 2019 yılı aylık maktu mesai ücretlerinin belirlenmesi oldu. Bu gündemde Zabıta Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü personelinin 2019 yılı aylık maktu mesai ücretlerinin 337 TL 50 Kuruş olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi. Gündemin 5'inci maddesinde 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesine istinaden 2019 yılında belediyede çalıştırılacak sözleşmeli personele ödenecek ücretlerin belirlenmesi oldu. Bu gündemde belediyede çalıştırılacak sözleşmeli personele ödenecek ücretlerin Maliye Bakanlığı tarafından belirlendiği ve bu fiyatta yüzde 10,73'lük artış yapılması oy birliği ile belirlendi.

Gündemin 6'ncı maddesinde BEBKA tarafından yürütülmekte olan Güdümlü Proje Destekleri kapsamında Bilecik Bilim ve Uzay Teknolojileri Merkezi - Bilgi Evi (BUTEM) başlıklı projede belediyeyi temsilen ilzama ve projeye ilişkin ortaklık beyannamesi ve diğer iş ve işlemleri yapmak üzere personel yetkilendirilmesi hususunun görüşülmesi oldu. Bu gündemde Başkan Can, bu projenin 2018 yılında Kalkınma Bakanlığına sunularak oyan alındığı söyledi. Başkan Can ayrıca, bu projenin yüzde 75'inin Kalkınma Ajansı, yüzde 25'inin belediye başkanlığı tarafından destekleneceğini sözlerine ekledi. Bu gündem de belediye çalışanı Serkan Bircan'ın yetkilendirilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin son maddesi olan 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18'inci maddesinin 1. fıkrasının (e) bendi ve 34'üncü maddesinin 1. fıkrasının (g) bendine istinaden belirli nitelikteki belediye taşınmazlarının satışı konusunda Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunun görüşülmesi oldu. Bu gündemde belediye taşınmazlarının satışı konusunda Belediye Encümenine oy çokluğu ile yetki verildi. Gündem maddelerinin ardında son olarak 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18'inci maddesinin 1. fıkrasının (c) bendine istinaden İmar konularının görüşülmesi oldu.

"10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlarım"

Meclis sonrası kısa bir açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, 2019 yılının ilk belediye meclisinin hayırlı uğurlu olmasını diledi. Meclis üyelerinin yeni yılını kutlayan Başkan Can, "Bilecik Valiliği görevine Bilal Şentürk bey atanmış olup kendisine yeni görevinde başarılar dilerim. Bugün burada olan ve olmayan tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlarım " dedi.

Kaynak: İHA