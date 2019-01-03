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Yılın ilk halk günü toplantısı

Yeni yılın ilk "Halk Günü Toplantısı" vatandaşların katılımı ile gerçekleşti.

Yılın ilk halk günü toplantısı

Yeni yılın ilk "Halk Günü Toplantısı" vatandaşların katılımı ile gerçekleşti.

Toplantıda vatandaşları dinleyen Iğdır Valisi Enver Ünlü, kendisine iletilen şikayet, sorun, iş, sağlık ve bireysel ekonomik sıkıntıların çözümü noktasında kurum amirlerine talimatlar verdi. Vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi hususunda oldukça hassas olduğunu dile getiren Vali Ünlü, aktarılan konuların bizzat takipçisi olacağını belirtti.

Kaynak: İHA

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