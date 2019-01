Yılın ilk Tarihi Kentler Birliği toplantısı Tekirdağ’da

Tarihi Kentler Birliği'nin 2019 yılı ilk bölge toplantısı Tekirdağ ev sahipliğinde yapıldı.

"Trakya ve Marmara Bölgesinde Ortak Yol Haritası ve Kentlerin Sorumlulukları" konusu ile Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da bir otelde gerçekleşen toplantıya Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tarihi Kentler Birliği Başkanı ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve çok sayıda davetli katıldı.

"Tarih hepimizin sevdiği bir süreç"

Toplantıda konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, "Tarih hepimizin sevdiği bir süreç. Gelecek ancak tarihe sahip çıkmakla şekillenecektir. Mutlaka bu topraklarda yaşayan bizden önce medeniyet kurmuş insanlar vardır ve o medeniyetlerin hisleri bu günlere kadar gelebilmişse bunu koruma sayesinde oldu. Bizden sonraki nesle bırakacağımız en güzel miras tarihimizde yer alan değerlerimizin koruyabilmektir. Bunların bir kısmı belki somut olarak ortada, bir kısmı ise somut olmayan daha soyut nitelikli olanlardır. Bir yerleşim yerine gittiğimizde ilginizi en çok modern binalardan daha fazla tarihi yapılar çekiyor Tarihi Kentler Birliği'nin Çekül Vakfı'nın yaptığı çalışmalar hem takdire şayan hem de hiçbir şekilde küçümsenemeyecek kıymetli" dedi.

"Kalkınma yerelden başlıyor"

Tarihi Kentler Birliği Başkanı ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ise, "Tabii ki tarihi kentler birliği olarak bizler kadrolarımızla, uzman hocalarımızla Anadolumuz'da, Türkiye'mizde gittiğimiz her ilde bölge toplantılarını gerçekleştirdiğimiz her bölgelerde amacımız tecrübe paylaşımıdır. Yerel yönetimlerimizin yapmış olduğu, güzel çalışmalardan tüm belediye başkan arkadaşlarımızın esinlenmelerini sağlamaktır. Onlardan istifade etmelerini sağlamaktır. Bugün de Tekirdağ'dayız. Marmara'nın incisi Tekirdağ, güzel belediyemiz ve biraz önce de slaytlarla yapılan çekimlerle bu büyükşehir statüsü içerisinde çok önemli mesafe kaydettiğini ve önemli bir yerel proje çalışmalarının başlatıldığını ve bazılarının bitirildiğini görüyoruz. Kalkınma yerelden başlıyor. Bizlerde tarihi kentler birliği olarak, kalkınmayı geçmişimizde arıyoruz. Kültürümüzde arıyoruz. Ecdadın bize bırakmış olduğu eserleri onarmada arıyoruz. Gerçekten bir okuluz. Kendim de 10 yıldır belediye başkanıyım. Şimdi belediyemize başkanlık yapıyorum. Ama belediyemizin her toplantısında ayrı bir heyecanla geliyorum. Yeni yeni konular öğreniyorduk. Şehrimize döndüğümüzde, tarihin bize bırakmış olduğu bu mirasta sokakların ayrı anlam ifade ettiğini, konuklarımızın köprülerimizin, hanlarımızın bize bir değer bir nimet, şehrimize vermiş olduğun anladık. İmkanlar el birliği ile Tarihi Kentler Birliği'nde göstermiş olduğu vizyonla artık Anadolu'da şehirlerimiz ayağa kalktı. Şimdi çok çok ilerideyiz. Gittiğimiz tüm tarihi şehirlerde 460 üyemiz var. Hepsini geziyoruz. Çok başarılı çalışmalar var. Huzurlarınızda bu başarılı çalışmalara imza atan tüm belediye başkan arkadaşlarımı kutluyorum. Tebrik ediyorum. Yarın İnşallah Tekirdağ'ımızda da yapılmış olan tarihi varlıklar olsun. Kültürel varlıklar olsun. Onların ayağa kalkınması, fonksiyonlandırılması, müze haline getirilmesini hep birlikte göreceğiz. Uzman arkadaşlarımız yeni projelerle yeni bir bakış açısıyla tüm üyelerimize, Marmara Bölgesi'nin tüm üyelerine bu sunumları yaparak faydalı bir toplantı gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise "Tekirdağ ilimizin bir medeniyetler kenti olduğunun bilincin ile kadim zamanlardan günümüze ulaşan tarihsel mirasa sahip çıkıyoruz. Geçmiş ve gelecek, birlikte yürüyecek. Tekirdağ büyüyecek diyoruz. Bu slogan ile kültür varlıklarımızı bugünlere ve yarınlara kazandırmak için restorasyon projelerimizi başlattık. Yarınki toplantımız da yaptığımız restorasyonlar ile ilgili bilgileri sizinle paylaşacağız. Yurt genelinde pek çok değerli konuğumuzun katılımıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediyemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu toplantının bilgi ve deneyim paylaşım bakımından çok faydalı olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Ev sahipliğimizde yapılması bizi ayrı bir onur ediyor"

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ise, "Belediye başkanlığım döneminde en fazla esinlendiğim, en fazla katkı aldığım, en fazla iletişim kurduğum yapılardan bir tanesi de Tarihi Kentler Birliği oldu. Tarihi Kentler Birliği yapısı itibarıyla ve Çekül Vakfı'nın çok değerli kadrosu katkılarıyla ve tarihi dokuyu korumaya niyetli Türkiye belediye başkanlarının parti gözetmeksizin birbirleri ile bilgi alışverişi yaptığı çok önemli bir organizasyon. İşte bu organizasyonun bizim şehrimizde bizim ev sahipliğimizde yapılması bizi ayrı bir onur ediyor" diye konuştu.

Toplantı yarın devam edecek ve toplantı kapsamında Tekirdağ'da kent inceleme gezisi düzenlenecek.

Kaynak: İHA