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  3. Yılın ilk yarısında hizmete girecek! Tavşantepe - Sabiha Gökçen Metro Hattı tamamlanıyor

Yılın ilk yarısında hizmete girecek! Tavşantepe - Sabiha Gökçen Metro Hattı tamamlanıyor

Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı’ndaki çalışmaları inceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Tavşantepe’den 10 dakikada havalimanına ulaşılabilecek.” açıklamasında bulundu.

Yılın ilk yarısında hizmete girecek! Tavşantepe - Sabiha Gökçen Metro Hattı tamamlanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pendik’e gelerek Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı’ndaki çalışmaları inceledi.

Belediye Başkanı Ahmet Cin, AK Parti Milletvekili Erol Kaya, Kaymakam Hülya Kaya ve AK Parti İlçe Başkanı Ali Şirin ile birlikte Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı’ndaki çalışmaları inceleyen Bakan Adil Karaismailoğlu, önemli açıklamalarda bulundu. 

Karaismailoğlu, “Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı bu yılın ilk yarısında tamamlanarak hizmete girecek.” dedi. Saatte 80 km hızla ulaşımın sağlanacağını belirten Bakanı Karaismailoğlu: “10 dakikada Pendik Tavşantepe’den havalimanına gelinecek. Kartal’dan 18 dakika, Kadıköy’den ise 48 dakika havalimanına ulaşılacak.” şeklinde konuştu.

METRO HATTI 4 DURAKTAN OLUŞUYOR

7,4 km uzunluğundaki Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı’nda 4 durak bulunuyor. Fevzi Çakmak Hastane-Yayalar- Kurtköy ve Havalimanı istasyonları çalışmalar tamamlandıktan sonra birbirine bağlanmış olacak.

Yılın ilk yarısında hizmete girecek! Tavşantepe - Sabiha Gökçen Metro Hattı tamamlanıyorYılın ilk yarısında hizmete girecek! Tavşantepe - Sabiha Gökçen Metro Hattı tamamlanıyorYılın ilk yarısında hizmete girecek! Tavşantepe - Sabiha Gökçen Metro Hattı tamamlanıyor

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