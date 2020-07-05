Yılın ilk yarısında otomotiv pazarının lideri Fiat oldu

İSTANBUL (AA) - Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının lideri olarak geçen yılı bitiren Fiat, başarılı satış performansını bu yılın ilk yarısında da sürdürerek liderliğini korudu.

Tofaş'tan yapılan açıklamaya göre, haziranda 14 bin 611 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı yapan Fiat, tek başına pazarın yüzde 20,6'sını oluşturdu ve ayın lideri oldu. Bu dönemde 9 bin 231 adet binek otomobil satışı yapan Fiat'ın hafif ticari araç satışı ise 5 bin 380 adet olarak gerçekleşti.

Fiat, 2020'nin ilk 6 aylık döneminde Egea, Doblo ve Fiorino ile pazardaki talebe hızlı yanıt vermeyi sürdürdü. 6 ayda 39 bin 557 bin adet binek ve hafif ticari araç satışı gerçekleştiren marka, yüzde 15,6 pazar payı elde ederek yılın ilk yarısını lider tamamladı.

Aynı dönemde 25 bin 212 adet otomobil satışı yapan Fiat, 14 bin 344 adetlik de hafif ticari araç satış performansıyla önemli bir başarıya imza attı.





- "Egea, yine en çok tercih edilen otomobil"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, 2019'un sektör açısından zor bir yıl olduğunu vurgulayarak, "2020 yılının başında toparlanma sinyalleri alıyorduk ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dengeleri değiştirdi. Buna rağmen başarılı bir 6 aya imza attık. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre satışlarımızı 9 bin adede yakın artırarak 39 bin 557 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleştirdik. Satışlarımızın yüzde 95'inden fazlasını yerli üretim modellerimizin oluşturmasından gurur duyuyoruz. Pandemi sürecinde de tüketicinin yanında olarak pazarın ihtiyaçlarına uygun ürünler sunabilmemizin ve talebe hızlı cevap verebilmemizin başarılarımızda etkisi büyük." ifadelerini kullandı.



"İyi bir otomobil aynı zamanda ulaşılabilir olmalı" felsefesiyle geliştirilen Egea'nın, yüksek talep görmeye ve ezber bozmaya devam ettiğini aktaran Aytaç, Egea'nın 4 yıl üst üste Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobili olmasının bir sebebi olduğunu belirtti.

Aytaç, "Sahip olduğu 3 gövde seçeneği ve farklı tercihlerine yönelik versiyonlarıyla her ihtiyacı tam anlamıyla karşılayan Egea, lansmanından bugüne 200 bin adedin üzerinde, 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde ise 24 bin 778 adetlik satış rakamına erişti. Gördüğü yüksek müşteri talebi ve satış performansıyla otomobil pazarında tek başına yüzde 12,2'lik pazar payına ulaştı." ifadelerini kullandı.

Pandemi süresince mevcut Fiat müşterilerinin mobilite ihtiyaçlarını kesintisiz devam ettirebilmeleri için servislerinde de pek çok uygulamayı devreye aldıklarını bildiren Aytaç, "Sürecin başından itibaren temassız satış ve servis süreçlerimizi gözden geçirip güçlendirdik. Fiat sahiplerine tüm bayilerimizde ücretsiz araç dezenfeksiyon hizmeti verdik. Müşterilerimizin araçlarını istedikleri adresten teslim alıp yine adrese teslim uygulamalarımızı devreye aldık. Garantisi biten araçların garantisini uzattık ve bakım zorunluluklarını öteledik." ifadelerini kullandı.

Aytaç, haziran ayında Türkiye'de satılan her 5 araçtan 1'inin Fiat olmasından memnuniyet duyduklarını aktararak, "Koronavirüs salgınının mobilite ihtiyaçlarını değiştirdiğini gözlemliyoruz. İnsanlar pandemi nedeniyle yeniden araç sahipliğine yönelirken, herkese uygun modellerimiz, ulaşılabilirliğimiz ve ihtiyaçlara hızlı yanıt verme kabiliyetimizle tüketicinin yanında yer aldık ve Türkiye'nin tercihi olmayı sürdürdük. Bununla birlikte, hafif ticari araç ürün gamımızla da ticaretin her alanına yine ulaşılabilir çözümler sunmaya devam ettik." değerlendirmesinde bulunduk.



Kaynak: AA