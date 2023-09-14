Yılın ilk zeytin hasadı ve zeytinyağı üretimi Ayvalık’ta yapıldı

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Türkiye'nin en özel zeytinlerinin işlendiği, zeytinyağıyla coğrafi işaret sahibi olan Ayvalık ilçesinde ilk zeytin hasadına katıldı.

Kalitesi tescilli zeytinin ilk hasadında üreticinin heyecanına ortak olan Vali Ustaoğlu beraberinde milletvekilleri İsmail Ok ve Mustafa Canbey, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman ve İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan ile birlikte zeytincilik sektörünün önemli firmalarından birisini ziyaret etti. Ziyarette yılın ilk erken hasat zeytininin tarladan fabrikaya zeytinyağına olan yolculuğuna tanıklık edildi. Vali Ustaoğlu ve beraberindekiler zeytinleri ağaçtan toplayarak, zeytinlerin sepetlere konulmasından, sıkılma işlemine geçip yağ olması arasında yapılan işlemlerle ilgili firma yetkililerinden bilgi aldı. Damak çatlatan lezzetinin yanı sıra ilk sıkım zeytinyağının adeta bir altın değeriyle şifa kaynağı olduğunu ifade eden Vali Ustaoğlu, tarım şehri Balıkesir'in zeytin ve zeytinyağı üretiminde bereketli sezon geçirmesi temennisinde bulundu. Vali Ustaoğlu, "İlk zeytin hasadımızı gerçekleştirdik. Balıkesir'imiz için, ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Malumunuz Körfez Bölgemiz bizim zeytin üretiminde çok önemli bir yere sahip. Balıkesir genelinde yaklaşık 13 milyon bizim zeytin ağacımız var. İnşallah bu sezon hasadını başlattığımız zeytinden beklentimiz bu yıl içerisinde de yaklaşık 30 bin ton zeytinyağı üretimi bekliyoruz. Tabii bu şu demek. Ülkemizin gerek iç piyasasında gerek ihracatında zeytinyağı gerçekten çok önemli bir yer tutuyor. Bu yılki bu üretimle beraber ülkemizde bizim ihracatına da zeytinyağımızın çok önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bölgemizdeki çiftçilerimiz için çok önemli bir gelir kaynağı olan bu zeytin hasadının inşallah ilimiz için, bölge halkı için ben hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Zeytin hasadına katılan AK Parti Balıkesir milletvekili Mustafa Canbey "Zeytin hasadında, hem zeytin üreticileri, hem de işçiler artık tarlalara girdiler. Bugün itibariyle çalışmalara başladılar. Bugün bizi de kendi heyecanlarına ortak etmek için buraya davet ettiler. Bizler de geldik." dedi.

AK Parti Balıkesir milletvekili İsmail Ok, Balıkesir'in Türkiye'yi doyuran il olduğuna dikkat çekerek "Bugün Türkiye'yi doyuran il, Balıkesir'imizin Körfez Bölgesi'nde, değerli valimiz ve vekilimiz Mustafa Can Bey'le birlikte protokolümüzün de katılımıyla zeytin hasadını tabiri caizse şenlik içerisinde başlattık. Öncelikle üreticilerimize bol bereketli kazançlar diliyorum. Balıkesir'de üretilen zeytin ve zeytinyağı, zeytin ürünleri sadece Balıkesir'in, Türkiye'nin değil, dünyanın en kaliteli zeytin ve zeytinyağının üretildiği yerdir. Çünkü bir yanda denizin havası, Kaz Dağları'nın bol oksijeni, işte şu anda olduğu gibi güneşi ve bereketli topraklarıyla buralarda yetişen zeytin ve zeytin ürünleri, zeytinyağı insanımız için sağlıktır, şifadır." dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)