Yılın son bombası! Tuba Büyüküstün ve Ekin Mert Daymaz aşk mı yaşıyor?

Umut Evirgen ile yaşadığı ilişkinin ardından uzun süre yalnız kalan Tuba Büyüküstün yeni bir aşka yelken açtı. İddialara göre Büyüküstün gönlünü oyuncu Ekin Mert Daymaz'a kaptırdı.

Ortak arkadaşları aracılığı ile tanışıp bir ay önce aşk yaşamaya başlayan ikili, basından uzak kalmak için de Bağdat Caddesi'nde buluşuyor.

38 yaşındaki Tuba Büyüküstün bir süre önce Umut Evirgen ile aşk yaşamıştı.

29 yaşındaki Daymaz ise bugüne kadar Hande Erçel, Eliz Sakuçoğlu, Melisa Döngel ve Simay Barlas'la aşk yaşadı.