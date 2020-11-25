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  3. Yılın son bombası! Tuba Büyüküstün ve Ekin Mert Daymaz aşk mı yaşıyor?

Yılın son bombası! Tuba Büyüküstün ve Ekin Mert Daymaz aşk mı yaşıyor?

Tuba Büyüküstün ve Ekin Mert Daymaz aşk mı yaşıyor? Magazin gündemini alt üst eden bu iddia adeta bomba etkisi yarattı. İddialara göre Tuba Büyüküstün kalbini yakışıklı oyuncu Ekin Mert Daymaz'a kaptırdı.

Yılın son bombası! Tuba Büyüküstün ve Ekin Mert Daymaz aşk mı yaşıyor?

Umut Evirgen ile yaşadığı ilişkinin ardından uzun süre yalnız kalan Tuba Büyüküstün yeni bir aşka yelken açtı. İddialara göre Büyüküstün gönlünü oyuncu Ekin Mert Daymaz'a kaptırdı.

Yılın son bombası! Tuba Büyüküstün ve Ekin Mert Daymaz aşk mı yaşıyor?

Ortak arkadaşları aracılığı ile tanışıp bir ay önce aşk yaşamaya başlayan ikili, basından uzak kalmak için de Bağdat Caddesi'nde buluşuyor. 

Yılın son bombası! Tuba Büyüküstün ve Ekin Mert Daymaz aşk mı yaşıyor?

38 yaşındaki Tuba Büyüküstün bir süre önce Umut Evirgen ile aşk yaşamıştı.

Yılın son bombası! Tuba Büyüküstün ve Ekin Mert Daymaz aşk mı yaşıyor?

29 yaşındaki Daymaz ise bugüne kadar Hande Erçel, Eliz Sakuçoğlu, Melisa Döngel ve Simay Barlas'la aşk yaşadı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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