Süper Lig'de haftanın maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Zirvenin uzağında kalan ezeli rakipler, Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

SARI LACİVERTLİLERDE 3 FUTBOLCU MAÇTA YOK

Fenerbahçe, Beşiktaş maçına 3 futbolcusundan yoksun sahaya çıkacak. Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ancak henüz takımla çalışmalara başlamayan kaleci Altay Bayındır ile hafta içi yapılan antrenmanda sakatlanan Ferdi Kadıoğlu derbide forma giyemeyecek. Soğuk algınlığı bulunan ve son antrenmanları kaçıran Marcel Tisserand da formasından uzak kalacak.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Mert Günok ve Georges-Kevin N'Koudou derbi karşılaşmasında forma giyemeyecek. Sakatlığı geçen ve topla çalışmalara başlayan Alex Teixeira ise henüz hazır olmadığı için derbi karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak. Ayrıca, Kenan Karaman da derbi kadrosunda yer almayacak.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇININ İLK 11'LERİ

Fenerbahçe: Berke, Serdar, Kim Min-Jae, Szalai, Samuel, Zajc, Crespo, Novak, Rossi, Mesut, Valencia

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Necip, Rıdvan, Josef, Can, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbi maçı 19 Aralık 2021 Pazar günü Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak.

Zorlu maçı hakem Fırat Aydınus, yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını ise Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Mücadelenin VAR hakemi ise Hakan Ceylan.