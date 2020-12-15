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  3. Yılın son güneş tutulması görenleri mest etti!

Yılın son güneş tutulması görenleri mest etti!

Yalnızca Güney Amerika ülkeleri Şili ve Arjantin'den net olarak gözlemlenebilen 2020 yılının son güneş tutulması, tüm dünyada internette paylaşılması sayesinde izlendi. O muhteşem anlar ekranlara saniye saniye böyle yansıdı.

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15 Aralık 2020 Salı 12:49
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