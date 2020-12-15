Yılın son güneş tutulması görenleri mest etti!
Yalnızca Güney Amerika ülkeleri Şili ve Arjantin'den net olarak gözlemlenebilen 2020 yılının son güneş tutulması, tüm dünyada internette paylaşılması sayesinde izlendi. O muhteşem anlar ekranlara saniye saniye böyle yansıdı.
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15 Aralık 2020 Salı 12:49
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