Yılın transferinde son anlar! Fenerbahçe paylaştı, Mesut Özil yanıt verdi!

Ara transfer döneminin dünyada ve ülkemizde en çok konuşulan transfer girişimi Mesut Özil, Fenerbahçe'ye gelmek için gün sayıyor. Arsenal'den alacakları için kulübüyle anlaşan yıldız oyuncu, Londra ekibindeki sözleşmesini feshederek İstanbul'a gelecek.

DHA'nın haberine göre; 32 yaşındaki futbolcu ile anlaşan ve oyuncunun, kulübü Arsenal ile fesih görüşmelerini bekleyen Fenerbahçe, oyuncunun kulübüyle bugün anlaşma sağlaması sonucu 32 yaşındaki yıldız futbolcuyu İstanbul'a davet etti.

TARAFTARI HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM

Sarı-lacivertli kulüp sosyal medya hesabından 'Gel Gündüzle Gece Olalım' paylaşımı yaptı. Bu paylaşım kısa süre içerisinde binlerce yorum ve beğeni aldı.

? Gel Gündüzle Gece Olalım... ?⏳ — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 16, 2021

MESUT ÖZİL YANIT VERDİ

Fenerbahçe'nin 'Gel Gündüzle Gece Olalım' paylaşımına sarı-lacivertli emoji paylaşarak yanıt veren Mesut Özil, transferin ateşini yaktı.

Yıldız futbolcunun kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması bekleniyor. Fenerbahçe'nin ise dünyada ses getirecek görkemli bir imza töreni hazırlığında olduğu bilgisi öğrenildi.