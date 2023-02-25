Yilin Yang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yilin Yang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yilin Yang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yilin Yang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yilin Yang 23 Şubat 1999 tarihinde Luoyang, Henan şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 杨意林 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yilin Yang Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yilin Yang, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Meizhou Hakka futbol takımında oynamaktadır. Meizhou Hakka takımına 28 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Yilin Yang'nin Meizhou Hakka ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yilin Yang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yilin Yang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Yilin Yang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yilin Yang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Estudiantes

31 Temmuz 2019 yılında SD Taishan Res.

11 Şubat 2020 yılında MZ Hakka

31 Aralık 2020 yılında SD Taishan Res.

1 Nisan 2021 yılında SD Taishan U21

28 Mart 2022 yılında MZ Hakka

Yilin Yang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yilin Yang şuan Meizhou Hakka takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Yilin Yang Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Çin U17 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 4 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.