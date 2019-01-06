Yıllanmış ceketlere yeniden hayat veriyor

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde terzilik yapan Abdurrahman Gülören, eski deri ceketlere ve kürklere yeniden hayat veriyor.

Son dönemlerde birçok meslek çırak olmaması sebebiyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, terzilik de bu meslekler arasında yer alıyor. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 33 yıldır terzilik yapan Abdurrahman Gülören ise, mesleğine yeni bir soluk getirdi. Terzilikte yapılan işlemelere ek olarak deri ceketler ve kürklere yeniden hayat veren Gülören, onları yeniden tasarlıyor. Son dönemlerde meslekte usta sayısının bir hayli azaldığını ve çırak yetişmediğini söyleyen Gülören, "Modası geçmiş deri ceket ve kürkleri yeniden tasarlayıp yapıyorum. Vatandaşımız atacağına değerlendirmiş oluyoruz. Meslekte usta azaldı, çırak da yetişmiyor. Bu tür işleri yapabilecek makine de yok, tamamen el emeği" diye konuştu.

Yıllar öncesinden tamiratını yaptığı ceket ve kürklerin sahipleri gelmediği için beklediğini söyleyen Gülören, "İşlemi bitmiş hazırda bekleyen 10 yıllık ceket var. Vatandaş tamir için getirmiş fakat almamış daha sonra. Sahipleri gelmiyor. Ne satabiliyoruz ne de atabiliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA