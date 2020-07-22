Yıllar geçtikçe güzelleşiyor! Billur Kalkavan'dan bikinili pozlar!

Farklı tarzıyla gündemden düşmeyen isimlerden biri Billlur Kalkavan... 57 yaşında olmasına rağmen güzelliğiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak paylaştığı bikinili fotoğraflarla ne kadar fit bir vücuda sahip olduğunu da göstermiş oldu.

Yediklerine her zaman dikkat eden ve sporu hayatın bir parçası gibi gördüğünü her fırsatta dile getiren Kalkavan, ilerleyen yaşına rağmen genç kızlara meydan okuyor. Şu sıralar Bodrum'da tatilini sürdüren Kalkavan, bikinili paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Bikinili pozlarını sosyal medyadan paylaşan ünlü oyuncuya beğeni ve yorumlar geldi. Çoğu takipçisi Kalkavan'ı "Sanki 57 değil 37 yaşında gibi duruyorsun" gibi yorumlarla övgüler yağdırdı.

Kalkavan paylaşımına "Bitmek üzere olan tatil. Şöyle bişey söyliyeyim, 1968’den beri Bodrum'a gelirim böyle hava görmedim. Sıcağı pek sevmem püfür püfür valla." notunu ekledi.

Diğer taraftan 2009'dan beri Buğra Bahadırlı ile aşk yaşayan Kalkavan, "Bunca şey yaşadım; uzun ilişkileri hep gereksiz ve sıkıcı buldum. Dahası tek eşliliğe hiç inanmadım. Ta ki Buğra'yı tanıyana kadar. 10 yıl nasıl çabuk geçmiş. Daha dün tanışmış gibiyiz" notunu da takipçileriyle paylaşmış, uzun süredir ilişkisinin devam ettiğini duyurmuştu.