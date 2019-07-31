Yıllar geçtikçe güzelliklerine güzellik katan ünlüler İsveç güzellik teknolojisi markası Foreo "En Güzel Yaş Alan Ünlüler’ araştırması yaptı. Bu araştırmaya göre en güzel yaş alan ünlüleri sizler için derledik.

1 9 Ajda Pekkan (73)