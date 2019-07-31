  1. FOTO GALERİ

  2. MAGAZİN

  3. Yıllar geçtikçe güzelliklerine güzellik katan ünlüler

Yıllar geçtikçe güzelliklerine güzellik katan ünlüler

İsveç güzellik teknolojisi markası Foreo "En Güzel Yaş Alan Ünlüler’ araştırması yaptı. Bu araştırmaya göre en güzel yaş alan ünlüleri sizler için derledik.

Yıllar geçtikçe güzelliklerine güzellik katan ünlüler 119

Ajda Pekkan (73)