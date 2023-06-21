Yıllar sonra ilk kez görüldü! Kapıyı pencereyi sakın açmayın: Kanla besleniyor

Dünya üzerinde bilmediğimiz pek çok canlı türü bulunmaktadır. Kara da yada su altında yaşamını sürdüren nadir görülen binlerce canlı bulunmaktadır. Bu canlı türü görüldüğü yerde paniğe neden oldu. İşte detaylar…

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Yıllar sonra ilk kez görüldü! Kapıyı pencereyi sakın açmayın: Kanla besleniyor

Yaşadığımız bu dünya sadece bizlerden ibaret değil bizler gibi milyonlarca da canlı türü var. Ancak bazıları görünümleri ve özellikleri ile görenleri korkutuyorlar. Detaylar haberimizde…

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6 YIL SONRA ORADA GÖRÜLDÜ, KANLA BESLENİYOR! BÖLGEDE PANİĞE NEDEN OLDU! KAPI PENCEREYİ SIKI SIKI KAPATIN

Dünya üzerinde ve su altı dünyasında birçok canlı türü vardır. Uzun yıllardır görülmeyen garip bir canlı türü, sahil kasabasında yeniden ortaya çıktı. Balık kanıyla beslenen hayvan çevrede endişe yarattı. Detaylar burada...

Yaklaşık altı yıl sonra, Hollanda kıyılarında alışılmadık bir ağız yapısına sahip olan ve diğer balıkların kanıyla beslenen bir deniz taş balığı yılan balığı görüldü. Biyolog Jarco Havermans, yerel halkı endişelendiren özelliklerinden dolayı 'vampir balıklar' olarak bilinen canlılar için, “Sahilde daha önce hiç rastlamamıştım. Onlar inanılmaz, neredeyse uzaylı gibi görünen balıklar" dedi.

Diğer balıkların kanıyla beslenen güçlü ağzı ve yuvarlak dişleri olan deniz canlısı, yıllardır ilk kez görülmesinin ardından sahillerde paniğe neden oldu. Özellikleri nedeniyle "kan emici vampir balık" olarak da bilinen bu tür, ilk olarak biyolog Jarco Havermans tarafından keşfedilmiştir. 83 santimetre uzunluğundaki gören Havermans, "Sahilde daha önce hiç rastlamamıştım. Onlar inanılmaz, neredeyse uzaylı gibi görünen balıklar ve aynı derecede harika bir yaşam tarzına sahipler" dedi.

Deniz taşemenleri, hayatının çoğunu diğer balıkların kanıyla beslenerek denizde geçirir. Ancak yetişkinler üremek için bu süre zarfında iç akarsulara ve nehirlere girebilirler.

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