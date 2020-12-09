Türkiye'de 7 milyondan fazla çalışan kişi asgari ücretle geçimini sağlıyor. Ülkemizde asgari ücret üzerinden maaş alan nüfus yüzde 43'e tekabül ederken bazı ülkelerde bu rakam yüzde 3 hatta yüzde 10'un bile altında. Özellikle pandemi süreci ve dolar kurunun artışının altında iyiden iyiye eriyen asgari ücret açlık sınırının altında yer alan bir ücret konumunda yer alıyor. Bu sebeplerden dolayı 2021 yılında uygulanacak asgari ücretin tutarı büyük önem arz ediyor. Bu doğrultuda geçmişten günümüze gelene kadar asgari ücret gelen zamları araştıranlar Yıllara göre asgari ücret tablosu |Geçmişten günümüze asgari ücret zamları konularını arama motorlarında araştırıyorlar. Detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET NEDİR?

Asgari ücret, işçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücretidir. Bu ücret her yıl ekonomik verilere göre değişime uğramaktadır.

Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sisteminde yer alan Asgari Ücret Yönetmeliğinde asgari ücretin tanımı şöyle yapılmıştır:

"İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücreti"

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücret, her yıl 15 üyeden oluşan Asgari Ücret Komisyonu tarafından belirleniyor. Söz konusu komisyonda işçileri, işverenleri ve hükümeti 5 temsilci temsil ediyor.

Komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET ZAMLARI |GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ASGARİ ÜCRET ZAMLARI

Asgari ücret geçmişten bugüne kadar sürekli artış göstermiş ancak ekonomik düzenin artması üzerine

2005 yılında asgari ücret

Net: 350.15 TL

Brüt: 488.70 TL

2006 yılında asgari ücret

Net: 380.46 TL

Brüt: 531 TL

2007 yılında asgari ücret

Net: 403.03 TL

Brüt: 562.50 TL

2008 yılında asgari ücret

Net: 481.55 TL

Brüt: 608.40 TL

2009 yılında asgari ücret

Net: 527.13 TL

Brüt: 666 TL

2010 yılında asgari ücret

Net: 576.57 TL

Brüt: 729 TL

2011 yılında asgari ücret

Net: 629.96 TL

Brüt: 796.50 TL

2012 yılında asgari ücret

Net: 701.13 TL

Brüt: 886.50 TL

2012 yılında asgari ücret

Net: 701.13 TL

Brüt: 886.50 TL

2013 yılında asgari ücret

Net: 773.01 TL

Brüt: 978.60 TL

2014 yılında asgari ücret

Net: 846 TL

Brüt: 1,071 TL

2015 yılında asgari ücret

Net: 949.07 TL

Brüt: 1,201.50 TL

2016 yılında asgari ücret

Net: 1,300.99 TL

Brüt: 1,647 TL

2017 yılında asgari ücret

Net: 1,404.06 TL

Brüt: 1,777.50 TL

2018 yılında asgari ücret

Net: 1,603 TL

Brüt: 2,029 TL

2019 yılında asgari ücret

Net: 2 bin 020 TL

Brüt: 2 bin 558 TL

2020 yılında asgari ücret

Net: 2 bin 324 TL

Brüt: 2 bin 943 TL

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Geçtiğimiz yıl asgari ücret 26 Aralık günü belirlenmişti. Bu yılda 2021 yılına ilişkin asgari ücretin aralık ayının sonlarında belirlenmesi bekleniyor.

YENİ ASGARİ ÜCRET 2021'DE NE KADAR OLACAK? NE KADAR OLMASI BEKLENİYOR?

Asgari ücrete genel olarak her yıl enflasyonun üzerinde zam yapılıyor. Şu ana kadar edinilen bilgilere göre enflasyon oranları asgari ücret oranında etkili olacak. Enflasyon oranındaki fark maaşlara zam olarak yansıyacak. Asgari ücretin belirlenmesi için iki senaryo bulunuyor. Merkez Bankasının 2020 yılı enflasyon tahmini yüzde 12,1 olarak revize edilmişti. Bu rakam üzerinden bir artış yapılırsa 2021 yılında asgari ücret brüt 3 bin 299 TL 10 kuruş, net ise 2 bin 605 lira 98 kuruş olacak.

İkinci senaryoda geçtiğimiz yıl asgari ücrete yüzde 15'lik bir artış olmuştu. Söz konusu oranda bir artış yapılırsa brüt asgari ücret 3 bin 384 lira 45 kuruş, net olarak ise 2 bin 673 lira 43 olarak hesaplanmış olacak.

ASGARİ ÜCRET NELERİ ETKİLİYOR?

Asgari ücret, çalışanların yanı sıra milyonlarca vatandaşı şu yollarla etkiliyor:

– Asgari geçim indirimi

– İşçi ve işverenin sosyal güvenlik primleri

– Bağ-Kur primleri

– Genel Sağlık Sigortası primi

– İşsizlik Sigortası primi

– Sosyal Güvenlik Destek Primi

– Asgari ücretle çalışanların kıdem tazminatı

– İhbar tazminatı

– Sosyal Güvenlik Kurumu’nun verdiği idari para cezaları

– Çeşitli vergilerle ilgili para cezaları

– Ücretten kesilen gelir ve damga vergisi

– Çıraklar ve stajyer öğrencilerin SGK primleri ve ücretleri

– Doğum, askerlik ve yurt dışı borçlanması

– İsteğe bağlı sigorta primleri

– Taksici, dolmuşcu, rehber ve part – time çalışanların sigorta primleri

– İkili sözleşme bulunmayan ülkelere çalışmaya giden işçilerin sigorta primleri

– Genel Sağlık Sigortası ödemelerinde gelir testi kriteri

– Geçici işsizlik ödeneği

– İşsizlik maaşı

– Evde bakım ücreti

– 65 yaş ve engelli aylığı

– Emekli aylıkları

– Teşvik uygulamalarındaki sübvansiyonlar

– Bireysel Emeklilik Sigortası için sağlanan devlet katkısı