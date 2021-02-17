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  3. Yıllarca evlilik programı yapmıştı! Esra Erol'dan garip açıklama: Gençler evlilikten uzak dursun

Yıllarca evlilik programı yapmıştı! Esra Erol'dan garip açıklama: Gençler evlilikten uzak dursun

Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın Haber Global'de ekrana gelen 'Az Önce Konuştum' programına konuk olan Ünlü sunucu Esra Erol, sosyal medyanın yuva yıktığını söyleyerek "Gençler evlilikten uzak dursun" dedi.

Yıllarca evlilik programı yapmıştı! Esra Erol'dan garip açıklama: Gençler evlilikten uzak dursun

Yıllarca evlilik programı yaptıktan sonra RTÜK'ün aldığı karar sonrası format değişikliğine giden ünlü sunucu Esra Erol, Haber Global'de gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' programına konuk oldu.

Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan ünlü sunucu, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Birçok evliliğin sosyal medya nedeniyle sona erdiğini ifade eden Esra Erol, "Sosyal medya birçok ailenin yıkılmasına neden oldu. Filtrelerle insanlar kendilerini orada yansıtmıyor. Bu nedenlerle sosyal medyada ihanet olayları arttı" ifadelerini kullandı.

GENÇLERİ EVLİLİK KONUSUNDA UYARDI

Candaş Tolga Işık'a konuşan ünlü sunucu, "İki körlüğümüz var... Aile içindeki meseleleri göremiyoruz. Sosyal medyadaki olayları görüyoruz. Evin içinde bir gerçek aile oluşursa her şey daha iyi olur." ifadelerini kullandı.

Gençlere evlilikten uzak durması yönünde tavsiyede bulunan Esra Erol, "Tabii ki bu işin yaşı yok ama kendinizi tanıdığınız bildiğiniz, ne istediğinizin farkında olduğunuz dönemde aile kurumuna adım atıyor olmanız, sizin evlilik hayatınızı da şekillendirecek. Kendinizi tanıyın, ne hissediyorsunuz bilin. Bu çok büyük bir sorumluluk" ifadelerini kullandı.

Yıllarca evlilik programı yapmıştı! Esra Erol'dan garip açıklama: Gençler evlilikten uzak dursun

Yıllar boyunca evlilik programı yapan ve o programda imza atılan bazı evliliklerin daha sonra skandal haberlerle gündeme geldiği ünlü sunucu Esra Erol'un açıklamaları izleyicide şaşkınlık yarattı. 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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