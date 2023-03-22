Yıllardır bekleyen bir tıkla öğrenecek! TC kimlik numaranı yaz ne zaman maaş alacağını öğren: EYT'liler dikkat!

EYT düzenlemeleri Resmi Gazete'de yayımlanırken ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emeklilik yolunu beklerken milyonlarca kişinin yüzünü güldürdü. SGK İzmir İl Müdürü Yavuz Kurt, milyonlarca EYT'den emekli olacak vatandaşın merakı giderilirken TC kimlik numarasının son rakamına bakılarak maaşların EYT üzerinde ne kadar ödeme yapılacağı araştırma konusu oldu.

MİLYONLARCA EYT'Lİ BEKLENTİSİ ARTTI

EYT'lilerin yıllardır emekliliğin hayalini kurarken Resmi Gazete'de yayınlanırken yasalaşması yüzleri güldürdü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, geçen günlerde yaptığı açıklamayla beraber EYT ilk maaş ödemelerinin Nisan ayında gerçekleşeceği müjdesi verildi.

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EYT'lilere Nisan 17-26'sı arasında emekli sicil numarası son hanesine göre maaşların yatırılması bekleniyor. Bağkur'dan emekli olanlar için maaşlara 25-28 Nisan tarihleri aralığında yatırılması gerekirken ek olarak emeklilik dilekçesini belirterek bankaya götürülür. Maaş başvurusunu Mart ayında yapan EYT’lilerin Nisan ayında yüzü gülecek.





EYT MAAŞI NE KADAR?

2023 yılında ilk dönemde emeklilik hakkı kazananlara 2.2 milyon vatandaş için bütçe belirlenirken yapılan belgeler 194.4 milyar olarak belirlendi. Mart ayında başvuru yaparak ilk emekli maaşları EYT'lilere en az 5.811 TL olarak belirlenirken en fazla ise 12.389 TL olarak belirlendi.