Yıllardır bekleyen bir tıkla öğrenecek! TC kimlik numaranı yaz ne zaman maaş alacağını öğren: EYT'liler dikkat!

EYT bekleyişinde olan milyonlarca vatandaş TCKN'ya göre maaşların yatırılma tarihini açıklamaya başladı. EYT maaş yatma tarihleri açıklanırken Mart 2023 tarihinde bilgiler Resmi Gazete'de yayınlandı. EYT maaşları ne zaman yatırılacak? EYT ilk maaş yatırılma tarihi haberimizde yer almaktadır.

YAYINLAMA
Google News
Yıllardır bekleyen bir tıkla öğrenecek! TC kimlik numaranı yaz ne zaman maaş alacağını öğren: EYT'liler dikkat!

EYT düzenlemeleri Resmi Gazete'de yayımlanırken ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emeklilik yolunu beklerken milyonlarca kişinin yüzünü güldürdü. SGK İzmir İl Müdürü Yavuz Kurt, milyonlarca EYT'den emekli olacak vatandaşın merakı giderilirken TC kimlik numarasının son rakamına bakılarak maaşların EYT üzerinde ne kadar ödeme yapılacağı araştırma konusu oldu.

MİLYONLARCA EYT'Lİ BEKLENTİSİ ARTTI

EYT'lilerin yıllardır emekliliğin hayalini kurarken Resmi Gazete'de yayınlanırken yasalaşması yüzleri güldürdü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, geçen günlerde yaptığı açıklamayla beraber EYT ilk maaş ödemelerinin Nisan ayında gerçekleşeceği müjdesi verildi.

EYT'lilere Nisan 17-26'sı arasında emekli sicil numarası son hanesine göre maaşların yatırılması bekleniyor. Bağkur'dan emekli olanlar için maaşlara 25-28 Nisan tarihleri aralığında yatırılması gerekirken ek olarak emeklilik dilekçesini belirterek bankaya götürülür. Maaş başvurusunu Mart ayında yapan EYT’lilerin Nisan ayında yüzü gülecek.

EYT maaş tutarı

EYT MAAŞI NE KADAR?

2023 yılında ilk dönemde emeklilik hakkı kazananlara 2.2 milyon vatandaş için bütçe belirlenirken yapılan belgeler 194.4 milyar olarak belirlendi. Mart ayında başvuru yaparak ilk emekli maaşları EYT'lilere en az 5.811 TL olarak belirlenirken en fazla ise 12.389 TL olarak belirlendi.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
FOX TV en çok reyting getiren o dizisinin fişini çekecek mi? Artık istenmiyor
FOX TV en çok reyting getiren o dizisinin fişini çekecek mi? Artık istenmiyor
Zekası normalin üstünde olanlar resimdeki yanılsamaları fark ediyor! Çok sayıda kişi başarısız oldu
Zekası normalin üstünde olanlar resimdeki yanılsamaları fark ediyor! Çok sayıda kişi başarısız oldu
Herkes aylardır bunu bekliyordu! Gibi dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu: Acun Ilıcalı eğlenceli fragmanla duyurdu!
Herkes aylardır bunu bekliyordu! Gibi dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu: Acun Ilıcalı eğlenceli fragmanla duyurdu!
EYT'de kapsam genişledi! O ayrıntıyı bilenler 3600 prim günüyle emekliye ayrılıyor: Bilmeyenler çok üzülecek
EYT'de kapsam genişledi! O ayrıntıyı bilenler 3600 prim günüyle emekliye ayrılıyor: Bilmeyenler çok üzülecek
Son Haberler
Fed faiz kararını açıkladı! Serbest piyasa ve kripto piyasasında hareketlilik başladı!
Fed faiz kararını açıkladı! Serbest piyasa ve kripto piyasasında hareketlilik başladı!
Cumhurbaşkanı adaylarının şu ana kadar topladıkları imza sayıları açıklandı!
Cumhurbaşkanı adaylarının şu ana kadar topladıkları imza sayıları açıklandı!
Gürbüz Evren kimdir, nerelidir, ne mezunudur, mesleği ve kariyeri nedir? Gürbüz Evren'in biyografisi
Gürbüz Evren kimdir, nerelidir, ne mezunudur, mesleği ve kariyeri nedir? Gürbüz Evren'in biyografisi
Yıllardır bekleyen bir tıkla öğrenecek! TC kimlik numaranı yaz ne zaman maaş alacağını öğren: EYT'liler dikkat!
Yıllardır bekleyen bir tıkla öğrenecek! TC kimlik numaranı yaz ne zaman maaş alacağını öğren: EYT'liler dikkat!
Bu market indirimli değil bedava ayçiçek yağı dağıtacak! Tek bir koşulu var!
Bu market indirimli değil bedava ayçiçek yağı dağıtacak! Tek bir koşulu var!
Bu yardımı kaçıran çok üzülür! Anne babalar hemen e-Devlet'e girin: Dar gelirli çocuklu ailelere 650 TL nakit yardımı yapılacak!
Bu yardımı kaçıran çok üzülür! Anne babalar hemen e-Devlet'e girin: Dar gelirli çocuklu ailelere 650 TL nakit yardımı yapılacak!
Çok Okunanlar
Yeniden Refah Partisi'nde kriz çıktı! İttifak kararı nedeniyle üst düzey isimler istifa edecek
Yeniden Refah Partisi'nde kriz çıktı! İttifak kararı nedeniyle üst düzey isimler istifa edecek
Yavuz Ağıralioğlu'ndan zehir zemberek açıklama! "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu, terörün gölgesinde olamayız" dedi!
Yavuz Ağıralioğlu'ndan zehir zemberek açıklama! "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu, terörün gölgesinde olamayız" dedi!
Hilal Dilber TBMM'de Kadınları temsil etmek istiyorum diyerek MHP'den Aday Adayı oldu
Hilal Dilber TBMM'de Kadınları temsil etmek istiyorum diyerek MHP'den Aday Adayı oldu
HDP'nin cumhurbaşkanı adayı kararı belli oldu! O ismi destekleyecekler
HDP'nin cumhurbaşkanı adayı kararı belli oldu! O ismi destekleyecekler
Yeni ilanlar açıldı! 9500 TL maaşla hastanelerde çalışacak personeller aranıyor! 18 yaş üstü başvuruları açıldı
Yeni ilanlar açıldı! 9500 TL maaşla hastanelerde çalışacak personeller aranıyor! 18 yaş üstü başvuruları açıldı
Bu meslekleri yapanlar servet kazanıyor! Ayda 40 bin TL kazandıran meslekler açıklandı: Gençler rağbet ediyor
Bu meslekleri yapanlar servet kazanıyor! Ayda 40 bin TL kazandıran meslekler açıklandı: Gençler rağbet ediyor
Yorumlananlar
Gönül adamı Bedri Canlı AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
Gönül adamı Bedri Canlı AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
Ezan okunmadan önce orucunu açmıştı! Kılıçdaroğlu’na tavsiye verilen video kahkaha attırdı: “Ezandan önce kesinlikle bir şey yemiyoruz, içmiyoruz”
Ezan okunmadan önce orucunu açmıştı! Kılıçdaroğlu’na tavsiye verilen video kahkaha attırdı: “Ezandan önce kesinlikle bir şey yemiyoruz, içmiyoruz”
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
Ameliyatlara bile girmişti! Sahte doktor "dersimi aldım, tahliyemi istiyorum" dedi!
Ameliyatlara bile girmişti! Sahte doktor "dersimi aldım, tahliyemi istiyorum" dedi!