Yıllardır jürideydi, yeni sezonda yok! Ebru Gündeş'le problem yaşayan Hadise O Ses Türkiye'ye Acun Ilıcalı'nın kararıyla veda ediyor!

Acun Ilıcalı'nın kendi kanalı TV8'de sunduğu u O Ses Türkiye'nin sevilen ve uzun yıllardır jüri koltuğunda olan ünlü şarkıcı Hadise'nin yeni sezonda olmayacağının öğrenilmesi magazin gündemine bomba gibi düştü. Hürriyet'te yer alan habere göre yıllardır O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan Hadise programla yollarını ayırıyor.

2011 yılında başlayan O Ses Türkiye'nin olmazsa olmaz ismi haline gelen Hadise, Exxen'de yayınlanan O Ses Türkiye Rap yarışmasında da jüri üyeliği yaptı. Ünlü şarkıcının, Ebru Gündeş ile yaşadığı problem sonrası yapım şirketinin Hadise hakkında böyle bir karar aldığı söyleniyor.

AYRILMA SEBEBİ EBRU GÜNDEŞ Mİ?

Hadise'nin, Ebru Gündeş ile polemik yaşamasının ardından alınan bu karar sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Sebebinin Ebru Gündeş olup olmadığı merak konusuyken büyük heyecanla beklenen yarışmada; jüri koltuğunda kimlerin oturacağı da bir hayli merak ediliyor.

ÇEKİMLER KASIMDA

Öte yandan geçen sene pandemi dolayısıyla yayınlanmayan O Ses Türkiye'nin yeni sezon çekimlerine Kasım ayında başlanması planlanıyor.

HADİSE - EBRU GÜNDEŞ ARASINDA NE OLMUŞTU?

Reza Zarrab'a boşanma davası açan Ebru Gündeş, dilekçede eşinin başka kadınlarla ilişkisi olduğunu ileri sürmüştü. Ebru Gündeş'in Reza Zarrab'tan ayrılmasının ardından Zarrab'ın aşk yaşadığı kadınlardan birinin Ebru Gündeş'in yakın arkadaşı Hadise olduğu iddia edilmişti. Söz konusu iddiaya ilişkin açıklama yapan Hadise, "Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez" açıklamasında bulunurken Gündeş cephesinden herhangi bir açıklama gelmemesi dikkat çekmişti. Hadise ve Kaan Yıldırım ayrılığında da bu konunun olduğu söylenenler arasındaydı.