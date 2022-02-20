  1. FOTO GALERİ
  2. MAGAZİN
  3. Yıllardır komadaydı! 8 yıl önce beyin kanaması geçiren Kenan Işık'ın en yakın arkadaşı açıkladı!

Yıllardır komadaydı! 8 yıl önce beyin kanaması geçiren Kenan Işık'ın en yakın arkadaşı açıkladı!

8 yıl önce beyin kanaması geçirerek yıllardır komada kalan ünlü sunucu ve oyuncu Kenan Işık'ın son durumunu yakın arkadaşı Ozan Zeybek açıkladı.

Yıllardır komadaydı! 8 yıl önce beyin kanaması geçiren Kenan Işık'ın en yakın arkadaşı açıkladı! 116

Yıllardır komada olan Kenan Işık'ın sağlık durumu ve son hali de zaman zaman merak konusu oluyor.