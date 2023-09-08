Yıllardır süren çalışmalar sonuç verdi, Anadolu parsı görüntülendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'ne bağlı milli parklarda Türkiye'de nesli tükenmek üzere olan Anadolu parsını arama çalışmaları sonuç verdi. Türkiye'de fotokapan ile 18 ilde yapılan çalışmalar sonucu Anadolu parsının görüntülendiği açıklandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü fotokapana yakalanan Anadolu Parsı'nın görüntüsünü paylaşırken hangi ilde görüntülendiğini ise gizli tuttu.

Türkiye'de nesli tükenmek üzere olan Anadolu parsının izini bulmak için Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar sonuç verdi. Bu arada Anadolu parsının öldürülmesinin cezasının 1 milyon TL olduğu belirtilirken Türkiye'deki yaban hayatının tepe yırtıcısı olmasına rağmen yaklaşık yarım asırdan bu yana varlığı hakkında şüphe duyulan Anadolu parsının elde edilen son fotoğraf ile yaşadığı kanıtlanmış oldu.

"Aralık 2010'da doldurulmuş postu Germencik'te bulunmuştu"

Nesli yıllar önce tükendiği zannedilen Anadolu parsına ait tahnit (postun doldurulması) bir rastlantı sonucu 2010 yılının Aralık ayında Aydın'ın Germencik ilçesinde bulunmuş, o dönemin Çevre ve Orman Aydın İl Müdür Vekili Süleyman Gündeay'ın katkılarıyla, temizlenerek Eski Doğanbey Köyü'nde bulunan Ziyaretçi Tanıtım Merkezi'nde sergilenmeye başlamıştı.

"Aydın'da 1962'den sonra izine rastlanmadı"

Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Anadolu Parsı'nın en son 1962 yılında, Milli Parkın doğu yakasında Kaplankaya sırtlarında Söke Konak mahallesinden bir avcı tarafından vurulduğunu tespit etmiştik. Beşparmak Dağları'nda yapmış olduğumuz araştırmalarda, bir tanesi sağlam bir şekilde kalmış, 4 adet kaplan kapanını bulmuştuk. Eski keçi çobanlarından, hayvanlarını yedikleri için demir kapanlarla Anadolu parslarını nasıl avladıklarını araştırmıştık. Anadolu parsına ait tahnitin Germencik'te bulunmasının ardından araştırmalarımızı bu bölgedeki köylere çevirdik. Bulunan tahnite ait Anadolu parsının, Aydın-İzmir karayolunun kuzeyinde tepede görülen Kızılcagedik Köyü'nde vurulduğunu tespit ettik. Etrafı yaşlı zeytin ağaçlarıyla çevrili köyde yaşayan eski avcılarla konuştuk" demişti.

Haberin Devamı

Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, nesli tükenme tehlikesinde olan Anadolu parsının bir kez daha fotokapanlarca görüntülendiği belirtilerek, "Anadolu'nun gizemli efsanesi Anadolu parsı (Panthera pardus tulliana) bu kez yine bütün heybetiyle, sislerin içerisinde, Genel Müdürlüğümüzce doğaya yerleştirilen fotokapanlarla görüntülendi" denildi.

Ayrıca paylaşımda, "Bu kadim topraklar ilelebet onun yurdu olsun diye izlerini sürüyor, işaretlerini takip ediyor ve onu koruyoruz" notu düşüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)