Yıllardır süren çalışmalar sonuç verdi, Anadolu parsı görüntülendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'ne bağlı milli parklarda Türkiye'de nesli tükenmek üzere olan Anadolu parsını arama çalışmaları sonuç verdi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Yıllardır süren çalışmalar sonuç verdi, Anadolu parsı görüntülendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'ne bağlı milli parklarda Türkiye'de nesli tükenmek üzere olan Anadolu parsını arama çalışmaları sonuç verdi. Türkiye'de fotokapan ile 18 ilde yapılan çalışmalar sonucu Anadolu parsının görüntülendiği açıklandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü fotokapana yakalanan Anadolu Parsı'nın görüntüsünü paylaşırken hangi ilde görüntülendiğini ise gizli tuttu.

Türkiye'de nesli tükenmek üzere olan Anadolu parsının izini bulmak için Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar sonuç verdi. Bu arada Anadolu parsının öldürülmesinin cezasının 1 milyon TL olduğu belirtilirken Türkiye'deki yaban hayatının tepe yırtıcısı olmasına rağmen yaklaşık yarım asırdan bu yana varlığı hakkında şüphe duyulan Anadolu parsının elde edilen son fotoğraf ile yaşadığı kanıtlanmış oldu.

"Aralık 2010'da doldurulmuş postu Germencik'te bulunmuştu"

Nesli yıllar önce tükendiği zannedilen Anadolu parsına ait tahnit (postun doldurulması) bir rastlantı sonucu 2010 yılının Aralık ayında Aydın'ın Germencik ilçesinde bulunmuş, o dönemin Çevre ve Orman Aydın İl Müdür Vekili Süleyman Gündeay'ın katkılarıyla, temizlenerek Eski Doğanbey Köyü'nde bulunan Ziyaretçi Tanıtım Merkezi'nde sergilenmeye başlamıştı.

"Aydın'da 1962'den sonra izine rastlanmadı"

Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Anadolu Parsı'nın en son 1962 yılında, Milli Parkın doğu yakasında Kaplankaya sırtlarında Söke Konak mahallesinden bir avcı tarafından vurulduğunu tespit etmiştik. Beşparmak Dağları'nda yapmış olduğumuz araştırmalarda, bir tanesi sağlam bir şekilde kalmış, 4 adet kaplan kapanını bulmuştuk. Eski keçi çobanlarından, hayvanlarını yedikleri için demir kapanlarla Anadolu parslarını nasıl avladıklarını araştırmıştık. Anadolu parsına ait tahnitin Germencik'te bulunmasının ardından araştırmalarımızı bu bölgedeki köylere çevirdik. Bulunan tahnite ait Anadolu parsının, Aydın-İzmir karayolunun kuzeyinde tepede görülen Kızılcagedik Köyü'nde vurulduğunu tespit ettik. Etrafı yaşlı zeytin ağaçlarıyla çevrili köyde yaşayan eski avcılarla konuştuk" demişti.

Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, nesli tükenme tehlikesinde olan Anadolu parsının bir kez daha fotokapanlarca görüntülendiği belirtilerek, "Anadolu'nun gizemli efsanesi Anadolu parsı (Panthera pardus tulliana) bu kez yine bütün heybetiyle, sislerin içerisinde, Genel Müdürlüğümüzce doğaya yerleştirilen fotokapanlarla görüntülendi" denildi.

Ayrıca paylaşımda, "Bu kadim topraklar ilelebet onun yurdu olsun diye izlerini sürüyor, işaretlerini takip ediyor ve onu koruyoruz" notu düşüldü.

Yıllardır süren çalışmalar sonuç verdi, Anadolu parsı görüntülendi

Yıllardır süren çalışmalar sonuç verdi, Anadolu parsı görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Afşin Yurdakul Habertürk'ten ayrıldı mı, neden ayrıldı, hangi kanala gitti?
Afşin Yurdakul Habertürk'ten ayrıldı mı, neden ayrıldı, hangi kanala gitti?
''Oksijeni bol stersi az'' diye reklamlarını bile yapmışlar! 6 kişiye mezar olan bungalovların eski hali ortaya çıktı
''Oksijeni bol stersi az'' diye reklamlarını bile yapmışlar! 6 kişiye mezar olan bungalovların eski hali ortaya çıktı
İtfaiye ekipleri seferber oldu! Kahramanmaraş bu kez de orman yangınıyla savaşıyor!
İtfaiye ekipleri seferber oldu! Kahramanmaraş bu kez de orman yangınıyla savaşıyor!
Bu kadarı pes dedirtti! Pis evden, 7 kamyon çöp çıktı!
Bu kadarı pes dedirtti! Pis evden, 7 kamyon çöp çıktı!
Son Haberler
Fıkra gibi dükkan! Görenler gülmeden geçemiyor! "Taze Yomurta tavuk yeni etti"
Fıkra gibi dükkan! Görenler gülmeden geçemiyor! "Taze Yomurta tavuk yeni etti"
Aydınlılar halk sağlığı konularında bilgilendirildi
Aydınlılar halk sağlığı konularında bilgilendirildi
Bakan Osman Aşkın Bak, 742. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri’ne katıldı
Bakan Osman Aşkın Bak, 742. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri’ne katıldı
Sahibini ısıran at kuduz çıktı, köy karantinaya alındı
Sahibini ısıran at kuduz çıktı, köy karantinaya alındı
Asel bebeğin cansız bedeni bulundu! Aksaray’da selde annesinin elinden düşüp kaybolmuştu
Asel bebeğin cansız bedeni bulundu! Aksaray’da selde annesinin elinden düşüp kaybolmuştu
Yeni Kaymakamdan şık hareket! Ayağının tozuyla, şehit ailelerini ziyaret etti
Yeni Kaymakamdan şık hareket! Ayağının tozuyla, şehit ailelerini ziyaret etti
Ürgüp'te havada korku dolu anlar! Sıcak hava balonu cami minaresine çarptı
Ürgüp'te havada korku dolu anlar! Sıcak hava balonu cami minaresine çarptı
Çok Okunanlar
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!
Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!
Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı
Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı
Arıcılık yapan vatandaş kendi imkanlarıyla yeni bir icad çıkardı! Petekleri süzmek için ’balsavar’ yaptı
Arıcılık yapan vatandaş kendi imkanlarıyla yeni bir icad çıkardı! Petekleri süzmek için ’balsavar’ yaptı
Konya’da korkutan görüntü! Yeni bir obruk daha meydana geldi
Konya’da korkutan görüntü! Yeni bir obruk daha meydana geldi
Halk çileden çıktı! Datça belediyesini bastı!
Halk çileden çıktı! Datça belediyesini bastı!
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!