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Yıllardır süren gelenek

DÜZCE(İHA) – Düzce eski sanayi çarşısında gelenek bozulmadı. Yıllardır bayramın ikinci günü Sanayi Camisinde bir araya gelen esnaf birbiriyle bayramlaşıyor.

Yıllardır süren gelenek

DÜZCE(İHA) – Düzce eski sanayi çarşısında gelenek bozulmadı. Yıllardır bayramın ikinci günü Sanayi Camisinde bir araya gelen esnaf birbiriyle bayramlaşıyor.

Düzce Eksi Sanayi Çarşısı esnafı geleneği bozmadı. Ramazan Bayramında Sanayi camisinde buluşan esnaflar namaz sonrası dua okundular ve bayramlaştılar. Bayramın ikinci günü gerçekleştirilen geleneksel bayramlaşma programına genç yaşlı birçok esnaf katıldı.

Yıllardır süren gelenek

Yıllardır süren gelenek

Kaynak: İHA

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