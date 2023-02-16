Yilmaz Basravi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yilmaz Basravi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yilmaz Basravi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yilmaz Basravi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yilmaz Basravi 13 Mart 2000 tarihinde Mardin şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Yılmaz Basravi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yilmaz Basravi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SF Player Consulting yapmaktadır. Yilmaz Basravi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alanya Kestelspor futbol takımında oynamaktadır. Alanya Kestelspor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yilmaz Basravi'nin Alanya Kestelspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yilmaz Basravi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yilmaz Basravi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yilmaz Basravi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yilmaz Basravi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ağu 2018 yılında Göztepe U19

27 Ekim 2020 yılında Göztepe

28 Temmuz 2021 yılında Tarsus İY

30 Haziran 2022 yılında Göztepe

18 Temmuz 2022 yılında Nazilli Bld

10 Ocak 2023 yılında Göztepe

12 Ocak 2023 yılında Alanya Kestel

30 Haziran 2023 yılında Göztepe

Yilmaz Basravi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yilmaz Basravi şuan Alanya Kestelspor takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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