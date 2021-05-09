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  3. Yılmaz Bilgeç'in ölümü ardındaki sır perdesi aralandı: Yasak aşkını öğrenen kocasını vahşice katletmiş!

Yılmaz Bilgeç'in ölümü ardındaki sır perdesi aralandı: Yasak aşkını öğrenen kocasını vahşice katletmiş!

Bingöl'de evli ve iki çocuk babası Yılmaz Bilgeç'in cesedinin foseptik çukurunda bulunması üzerine tutuklanan Beyhan Bilgeç, gerçekleri itiraf etti. Kocasının yasak aşkıyla olan mesajlarını gördüğünü söyleyen Bilgeç, gece vakti adamı öldürüp 10 parçaya ayırdıktan sonra cesedi foseptik çukuruna attığını belirtti.

Yılmaz Bilgeç'in ölümü ardındaki sır perdesi aralandı: Yasak aşkını öğrenen kocasını vahşice katletmiş!

Bingöl'de evli ve 2 çocuk babası Yılmaz Bilgeç için kayıp başvurusu yapılmış ancak arama kurtarma çalışmaları sonuçsuz kalmıştı. Bilgeç'in babasının foseptik çukurundan kötü kokular geldiğini söylemesi üzerine gerçek ortaya çıktı. Yılmaz Bilgeç'in, karısı Beyhan Bilgeç tarafından öldürülüp 10 parçaya bölünerek foseptik çukuruna attığı öğrenildi. Tutuklanan Beyhan Bilge., yasak aşk yaşadığını, kocasının mesajları gördüğünü ve tartıştıktan sonra uyumasını bekleyip öldürdüğünü itiraf etti.

KAPAĞI KALDIRAN BABA, OĞLUNUN PARÇALANMIŞ CESEDİNİ GÖRDÜ

Sabah gazetesinden Aziz Bingöl'ün haberine göre, Bingöl, Karlıova'nın Sakaören Köyü'nde 26 gün önce meydana gelen olayda, iki çocuk babası 40 yaşındaki Yılmaz Bilgeç, bir anda ortadan kayboldu. Babası Fikri Bilgeç, durumu jandarma ekiplerine haber verdi ancak arama kurtarma çalışmalarında adamın izine rastlanmadı. İki gün önce baba Bilgeç, foseptik çukurundan kokular gelmesi üzerine hayatının şokunu yaşadı. Kapağı kaldıran adam, gördüğü korkunç manzara karşısında hemen jandarma ekiplerini aradı.

ÇAPRAZ SORGUDA İTİRAF ETTİ

Yapılan incelemelerde, 10 parçaya ayrılmış cesedin Yılmaz Bilgeç'e ait olduğu belirlendi. Bunun üzerine çapraz sorguya alınan Bilgeç, cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti.

BAŞINI TAŞLA EZEREK ÖLDÜRDÜ

İddiaya göre, Yılmaz Bilgeç eşinin telefonuna başka erkekten gelen mesajları görünce çılgına döndü. Eşiyle kavga ettikten sonra odasına çekilen koca uyuduktan sonra Beyhan Bilgeç, bahçeden getirdiği taşla kocasının başına defalarca vurup öldürdü. Soğukkanlı kadın, daha sonra eşinin cesedini parçalara ayırıp foseptik çukuruna attı.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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