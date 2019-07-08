Yılmaz Büyükerşen Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

YILMAZ BÜYÜKERŞEN KİMDİR?



Doğum tarihi : 08.Kasım.1937

Yılmaz Büyükerşen kaç yaşında : 82

Kilo & Boy :

Burcu : Akrep

Meslek : Akademisyen, Siyasetçi

Yılmaz Büyükerşen doğum yeri : Eskişehir

YILMAZ BÜYÜKERŞEN BİYOGRAFİSİ



Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı, Anadolu Üniversitesi eski rektörü.

Yılmaz Büyükerşen, 8 Kasım 1937 tarihinde Eskişehir’de doğmuştur. İlk ve ortaokulu bitirdikten sonra Eskişehir Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden de 1962 yılında mezun oldu. 1966 yılında doktorasını tamamladı. 1968 yılında doçent oldu. Aynı yıl akademi Başkan Yardımcılığına getirildi. 1973 yılında profesör oldu. 1976 yılında Eskişehir İktisadi ve İdari İlimler Akademisi Başkanlığına seçildi. 1980 yılında yapılan seçimlerle yeniden Akademi başkanlığına getirildi.

Prof.Dr.Yılmaz BÜYÜKERŞEN’in 1971'de, üniversite kontenjanları dışında kalan gençlere Yüksek Öğretimde imkân ve fırsat eşitliği sağlamak için, İletişim Teknolojisinin eğitimde kullanılmasına ve Uzaktan Öğretim ile buna ilişkin yöntemlerin, Açıköğretim Modeli şeklinde, Türk Eğitim sisteminde yer alması konusunda başlattığı çalışmalar ve 1973 yılında Eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla hazırladığı "Türkiye için Açıköğretim Modeli" projesi 1982’de YÖK Kanunu ve 41 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile Açıköğretim Fakültesi olarak, ülke çapında ve Batı Avrupa'nın 6 ülkesi (Almanya, Avusturya, Belçika, Hollanda, Fransa) ile Kuzey Kıbrıs'taki Türkler için uygulamaya konuldu.

1982 yılında Anadolu Üniversitesi rektörlüğüne getirildi. 1987 yılında aynı göreve tekrar atandı. Bu görevinin yanı sıra, 1985 yılından 1993 yılı sonuna kadar "Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu" üyeliği ve kurulun Başkanlığını yaptı. 1992 yılında yapılan Rektörlük aday adayı seçiminde en yüksek oyu alması sonucu tekrar Cumhurbaşkanı tarafından Rektörlüğe atanan Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN'in bu görevi, YÖK Kanununa ilave edilen "iki dönemden fazla rektörlük yapılamaz" hükmü nedeniyle sona erdirildi.

1993 yılı sonunda Rektörlükten ayrıldıktan sonra, Anadolu Üniversitesi Uzaktan Öğretim Anabilim Dalı Başkanlığının yanı sıra İletişim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü görevinde de bulundu.

Öğrencilik yıllarında 1960 yılında Sakarya gazetesinde çalışmaya başladı. Çeşitli gazetelerde muhabirlik, yazarlık, karikatüristlik ve yazı işleri müdürlüğü yaptı. Öğrenci arkadaşları ile birlikte kan bankasına kan satarak elde edilen sermaye ile 1963 yılında Oda tiyatrosunun ve onu takiben 1966 yılında Belediye tiyatrosunun kuruluşunu sağladı.

Türkiye'nin ilk Sinema ve Televizyon Okulu'nun kuruluşunu Eskişehir'de gerçekleştirdi.

Akademi Başkanlığı sırasında, öğrencilerin kültürel donanımları için kurduğu atölye, stüdyo ve klüplerde, heykel, grafik, resim, müzik, folklor, film ve fotoğraf çalışmalarına bizzat katılan ve yöneten Yılmaz BÜYÜKERŞEN, 1970’li yıllarda Türkiye'nin diploma veren ilk "Sinema ve Televizyon Yüksek Okulu'nun kuruluşunu da yine Eskişehir'de gerçekleştirdi.

Yılmaz Büyükerşen, kurucuları arasında yer aldığı "Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı"nın 4 yıl süreyle Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmış olup, bütün Türkiye'de "Çağdaş Halkevleri ve Köy Enstitüleri Modeli" diye nitelendirilen "Eğitim Parkları" ve "Semt Eğitim Birimleri"nin kuruluş çalışmalarını sürdürmüştür.

18 Nisan 1999 tarihinde Belediye seçimlerinde oyların %44’ünü alarak, DSPlistesinden Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildi. Büyükerşen, aynı zamanda Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Türk Delegasyonu Başkanlığına getirildi ve 2004 yılı Mayıs ayına kadar bu görevini sürdürdü.

28 Mart 2004 yerel seçimlerinde, oylarını %45'e çıkararak aynı göreve; DSPlistesinden Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığına tekrar seçildi.

29 Mart 2009 yerel seçimlerinde yine DSP adayı olarak oyların %52’sini alarak üçüncü kez Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildi. 27 Ocak 2011'de, istifa etmesini isteyen Demokratik Sol Parti yönetiminin talebine uyarak bu partiden istifa etti. 27 Şubat 2011'de Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) geçti. 30 Mart 2014seçimlerinde ise dördüncü defa Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilmiştir.

Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Eskişehir’de “Kentsel Gelişim Projeleri” paketini uygulamaya koyan Büyükerşen, Porsuk Çayı’nın, sulama kanallarının ıslahı ile içinde “Türkiye’de ilk kez akarsudan botlarla kent içi ulaşımda yararlanılması projesine” başlanması, taşıt ve yaya köprülerinin yenilenerek afet riskinin azaltılması, kent içi ulaşımında Hafif Raylı Sistemin kurulması, tarihi Odunpazarı Evlerinin yeniden düzenlenmesi ve restorasyonu, Kalabak Menba Suyunun 45 km’lik isale hattı ve depolarının modernize edilip, şişeleme fabrikası kurularak yurtiçi ve yurtdışı satışının sağlanması, Kapalı Pazar Marketlerin başlatılması, Büyük Park ve Kent Parklarının yapılıp, şehrin heykellerle donatılması, Beton Malzeme Üretim Fabrikası ile Akıllı Kartla Su Sayaçları Üretim Tesisleri, Ekmek Fabrikası ve çeşitli konularda mal ve hizmet üretimi yapan Belediye Şirketlerinin, kadınlar ve çocuklar için beceri kursları veren eğitim merkezlerinin kurulması gibi hizmetleri gerçekleştirilmiştir.

Bunların yanı sıra, Haller Gençlik Merkezini, 6 ayrı sahnede hizmet veren Şehir Tiyatrolarını, Belediye Senfoni Orkestrasını kurup, Opera ve Tiyatro Binalarını yapmıştır.

Üniversite kampüsünün peyzaj mimarisine de çok önem veren BÜYÜKERŞEN, aynı zamanda bizzat heykel sanatı ile uğraşmaktadır. Atatürk'ün doğumunun 100. yılının kutlandığı 1981 yılında Eskişehir'in köylerine hediye ettiği büstler ile Mihallıççık, Mahmudiye, Seyitgazi ilçeleri ile Gemlik'in Karacaali ve Kapaklı köylerindeki Atatürk heykelleri BÜYÜKERŞEN'in imzasını taşımaktadır.

Ayrıca, Gaziantep Vilayet Binası önündeki bronz Atatürk heykelini de yapan Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN, Türkiye'de "balmumu mumya heykel" yapımında tek isim olup, Anıtkabir Müzesi'nde sergilenen Atatürk Mumya heykeli ile II.TBMMbinasındaki mumya heykeller ve Makedonya Manastır Askeri İdadi Müzesi'ndeki "17 yaşında Atatürk" mumyası, İnebolu’daki Balmumu Atatürk Heykeli, SamsunGazi Müzesindeki Atatürk ve silah arkadaşlarının balmumu heykellerini yapmıştır. Bunların yanı sıra 2008 yılında Londra’daki Madam Tussaud müzesine yeniden yaptırılan Atatürk Heykelinin yapım çalışmalarına da üç hafta süre ile katılmıştır.

19 Mayıs 2013 tarihinde kendi adını taşıyan Türkiye'nin ilk balmumu heykel müzesini açmıştır.

Yılmaz Büyükerşen, Seyhan Büyükerşen ile evli ve iki kız çocuk babasıdır.

Eskişehir'de daha önce dört dönem belediye başkanlığı yapan Yılmaz Büyükerşen, CHP'nin 2019 yerel seçimlerinde tekrar Eskişehir adayı oldu.