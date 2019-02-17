Yılmaz: “Dış ticaretimizi geliştirmek için üretmek şart"

Dış Ticaret Uzmanı-Akademisyen-Yazar Mutlu Yılmaz, "Dış ticaretimizi geliştirmek için üretmek şarttır. Bu anlamda yerli üretimlerimize sahip çıkmamız gerekiyor" dedi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası(FATSO) tarafından düzenlenen "2019 Yılında Türkiye ve Dünyada Ekonomik Politik Öngörüler" konulu konferans gerçekleşti. Konferansın açılış konuşmasını FATSO Başkanı Tayfun Karataş yaptı.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Dış Ticaret Uzmanı- Akademisyen- Yazar Mutlu Yılmaz ise yaptığı konuşmasında, "Dış ticaretimizi geliştirmek için üretmek şarttır. Bu anlamda yerli üretimlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. İhracatı olacak ürünleri bilmemiz gerekiyor. Bu kapsamda ülkemiz üzerinde çeşitli oyunlar oynandığını herkes iyi biliyor. 2005 yılından sonra Avrupa Birliği'ndeki ülkelerde ekonomik olarak sıkıntı var. Bunu belirmek isterim. Küresel ekonominin bizlere her anlamda etkisi oluyor. Dünyanın her yerine ülke olarak ihracat yapıyoruz. Fakat bu durum ekonomik olarak bizlere dönmüyor. Çünkü bizler de ülke olarak birçok şeyi ihracat yapıyoruz. Bu dengeyi sağlamak gerekiyor. Özellikle yerli üretimi benimsemek lazım" diye konuştu.

Fatsa Belediyesi Kültür Sarayında gerçekleşen konferansa siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve çok sayıda iş adamı katıldı.

FATSO Başkanı Tayfun Karataş günün anısına Mutlu Yılmaz'a plaket takdim etti.

Kaynak: İHA