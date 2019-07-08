Yılmaz Erdoğan Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

YILMAZ ERDOĞAN KİMDİR?



Doğum tarihi : 04.Kasım.1967

Yılmaz Erdoğan kaç yaşında : 52

Kilo & Boy :

Burcu : Akrep

Meslek : Sinema Oyuncusu, Senarist, Yönetmen

Yılmaz Erdoğan doğum yeri : Hakkari, Türkiye

YILMAZ ERDOĞAN BİYOGRAFİSİ



Yılmaz Erdoğan, 1967 doğumlu oyuncu, senarist. Erdoğan, “Olacak O Kadar”, “Umut Taksi” gibi ilgi gören dizilerin senaristliğinin yanısıra en çok izlenen Türkfilmi olma özelliğine sahip olan “Vizontele”nin de senaristi ve yönetmeni, aynı zamanda da oyuncu kadrosunun bir üyesi. Önemli yapımların altında imzası olan Erdoğan, bugüne kadar birçok ödül aldı.

Yılmaz Erdoğan, 4 Kasım 1968’de Hakkari’de doğdu. Çocukluğu AnkaraAydınlıkevler'de geçti. Deniz Erdoğan ve Mustafa Erdoğan isimli iki kardeşi vardır. İlkokulu ve ortaokuludan sonra liseyi Ankara Aydınlıkevler Lisesi'nde okudu. 1987 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’ni kazandı ancak lisans öğrenimini yarıda bırakıp Ferhan Şensoy’un “Nöbetçi Tiyatro” kadrosuna katılmayı tercih etti. Burada hem oyuncu, hem de yazar olarak görev yaptı. 1988’de “Güldüşünürü Tiyatrosu”nu kurdu. Bu tiyatroda kendi yazdığı ve yönettiği “Kanuni Sultan Süleyman ve Rambo” adlı oyunu sergiledi.

Bu yıllarda kendini oyun yazmaya adayan Erdoğan, Levent Kırca Tiyatrosu’nun “Gereği Düşünüldü” oyununu, “Olacak O Kadar” adlı televizyon serisinin senaryosunu, Yasemin Yalçın Tiyatrosu’nun “Kadınlık Bizde Kalsın” ve “Haşlama Taşlama” oyunlarını yazdı. “Umut Taksi” dizisinin de senaryo yazarı oldu ve dizide bir rol de üstlendi. 1994 yılında ortağı Necati Akpınar ile birlikte Beşiktaş Kültür Merkezi Oyuncuları’nı kurdu. "Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?", "Otogargara", "Cebimde Kelimeler", “Bana Bir Şeyhler Oluyor”, “Haybeden Gerçeküstü Aşk” gibi büyük ilgi gören oyunları yazdı, bir kısmını da BKM’de sergiledi. Bu sırada başrollerini Demet Akbağ ile paylaştığı “Bir Demet Tiyatro” adlı dizinin senaristliğini üstlendi, aynı zamanda bu dizideki “Mükremin” karakterini canlandırdı. Senaristi olduğu “Gereği Düşünüldü” oyunu, en büyük oyuncu kadrosuna sahip olma özelliğini taşıyordu ve oyun 4 yıl boyunca sergilendi.

Erdoğan, sinemaya geçişini “Vizontele” filmiyle gerçekleştirdi. Filmin senaryosunu yazdı, yönetmenliğini üstlendi aynı zamanda filmde rol aldı. Vizyona girdiği 2000yılında Vizontele, Türkiye’de en çok izlenen sinema filmi ünvanını kazandı. Bu filmin devamı olan “Vizontele Tuuba”da da aynı görevleri üstlenen Erdoğan, 2003tarihli bu filmle de büyük bir başarıya imza attı. 2005 yılında vizyona giren “Organize İşler” filmini de yazıp yönetti ve filmde başrolü oynadı. Filmde Erdoğan’a Demet Akbağ, Cem Yılmaz, Altan Erkekli gibi isimler eşlik etti.

İlk albümü 'Kayıp Kentin Yakışıklısı' adlı bir şiir kaseti Prestij Müzik etiketiyle müzik marketlerde yerini aldı. Bu albüm Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı 17 şiirden oluşuyor. Aynı zamanda albümde şiirlere eşlik eden türkülerden birini de kendi seslendirmişti. Erdoğan’ın şiir kaseti dışında “Kayıp Kentin Yakışıklısı”, “Anladım” adlı şiir kitapları, “Hüzünbaz Sevişmeler” adlı bir öykü kitabı, “Haybeden Gerçeküstü Konuşmalar” ve “Kadınlık Bizde Kalsın” adlı eserleri de bulunuyor.

Kardeşleri Mustafa Erdoğan ve Deniz Erdoğan da Türkiye’nin ünlü simaları arasındadır. Ersin Korkut teyzesinin oğludur. Erdoğan’ın, Muhsin Kızılkayatarafından yazılmış “Yılmaz” adlı yaşam öyküsü bulunuyor.

Yılmaz Erdoğan yönetmenliğini yaptığı ve kendi de oynadığı 2013 yılının başında yayına soktuğu "Kelebeğin Rüyası" filminde baş rolde Kıvanç Tatlıtuğ oynadı.

Yılmaz Erdoğan, 3 nisan 2013 tarihinde Ak Parti Hükümeti tarafından açıklanan ve barış sürecini yönetecek olan 63 kişilik Akil insanlar listesine Güneydoğu Anadolu Bölgesinden girmiştir.

Evlilikleri :

1. evliliği: 1993 senesinde Sanem Oktar ile evlendi. 1998 senesinde de boşandı. Bu evliliğinden Berfin adında bir kızı vardır.

2. evliliği: 9 Ağustos 2006 tarihinde Belçim Bilgin ile evlendi. Rodin Nazım (d.24 Aralık 2009) adında bir çocukları vardır. Belçim Bilgin ve Yılmaz Erdoğan çifti çocukları ile birlikte 2014 şubatında Amerika'ya taşındı ve Beverly Hills’e yerleşerek bir müddet burada yaşadı. 2016 yılında anlaşmalı olarak boşanmadan önce 2015 yılında İstanbul'dan taşınıp Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bir köy hayatı yaşamaya başladı.

Ödülleri :

1999 - Afife Tiyatro Ödülleri, Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü, “Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?” oyunu

2001 - Sadri Alışık Ödülleri, En İyi Erkek Oyuncu, Vizontele

2009 - Altın Kelebek Ödülleri, En İyi Komedi Dizisi, Çok Güzel Hareketler Bunlar

2012 - 17.Sadri Alışık Ödülleri, En İyi Erkek Oyuncu (Bir Zamanlar Anadolu'da)

Filmleri ve Dizileri :

Yapımcı :

2012 - Bağbozumu (Sinema Filmi)

2008 - Kalpsiz Adam (TV Dizisi)

2008 - 2009 - Benim Annem Bir Melek 2. Sezon (TV Dizisi)

Oyuncu Olduğu Filmleri :

2019 - Organize İşler: Sazan Sarmalı (Asım Noyan)(Sinema Filmi)

2017 - Tatlım Tatlım (Sinema Filmi)

2017 - Güzel Adam Süreyya (Seslendiren)(Sinema Filmi)

2015 - Ekşi Elmalar (Aziz Özay)(Sinema Filmi)

2014 - Son Umut (Hasan) (Sinema Filmi)

2014 - Pek Yakında (Yılmaz Erdoğan) (Sinema Filmi)

2014 - Bana Masal Anlatma (Rıza'nın babası) (Sinema Filmi)

2014 - 8 Saniye (Derviş) (Sinema Filmi)

2013 - Kelebeğin Rüyası (Behçet Necatigil) (Sinema Filmi)

2012 - Words With Gods (Sinema Filmi)

2012 - Gergedan Mevsimi (Sinema Filmi)

2011 - Bir Zamanlar Anadolu'da (Komiser Naci) (Sinema Filmi)

2010 - Çok Filim Hareketler Bunlar (Müdür) (Sinema Filmi)

2009 - Neşeli Hayat (Rıza) (Sinema Filmi)

2008 – 2010 - Çok Güzel Hareketler Bunlar (TV Dizisi)

2008 - Kalpsiz Adam (TV Dizisi)

2008 - Mevlana Aşkı Dansı (Seslendirme) (Sinema Filmi)

2006 - Bir Demet Tiyatro (Mükremin Çıtır) (TV Dizisi)

2005 - Organize İşler (Asım Noyan) (Sinema Filmi)

2003 - Vizontele Tuuba (Deli Emin ) (Sinema Filmi)

2000 - Vizontele (Emin) (Sinema Filmi)

1995 - Otogargara (Video)

1995 - Bir Demet Tiyatro (Mükremin Çıtır) (TV Dizisi)

1994 - İnce İnce Yasemince (Taci) (TV Dizisi)

1993 - Umut Taksi (TV Dizisi)

1993 - Haşlama Taşlama (TV Dizisi)

1991 - Siyabend-ü Xece (Xece'nin Abisi) (Sinema Filmi)

1986 - Olacak O Kadar (Yılmaz) (TV Dizisi)

Senaryo :

2019 - Organize İşler: Sazan Sarmalı (Sinema Filmi)

2017 - Tatlım Tatlım (Sinema Filmi)

2017 - Günaydın Sevgilim (Sinema Filmi)

2016 - Dedemin Fişi (Sinema Filmi)

2015 - Ekşi Elmalar (Sinema Filmi)

2014 - Patron Mutlu Son İstiyor (Sinema Filmi)

2013 - Kelebeğin Rüyası (Sinema Filmi)

2012 - Bağbozumu (Sinema Filmi)

2009 - Neşeli Hayat (Sinema Filmi)

2005 - Organize İşler (Sinema Filmi)

2003 - Vizontele Tuuba (Sinema Filmi)

2000 - Vizontele (Sinema Filmi)

1995 - Bir Demet Tiyatro (TV Dizisi)

1994 - İnce İnce Yasemince (TV Dizisi)

1993 - Umut Taksi (TV Dizisi)

1993 - Haşlama Taşlama (TV Dizisi)

1986 - Olacak O Kadar (TV Dizisi)

Yönettiği Filmler :

2019 - Organize İşler: Sazan Sarmalı (Sinema Filmi)

2017 - Tatlım Tatlım (Sinema Filmi)

2015 - Ekşi Elmalar (Sinema Filmi)

2013 - Kelebeğin Rüyası (Sinema Filmi)

2009 - Neşeli Hayat (Sinema Filmi)

2008 - 2013 - Çok Güzel Hareketler Bunlar (TV Dizisi)

2006 - Hanım Hanımcık (Video)

2005 - Organize İşler (Sinema Filmi)

2003 - Vizontele Tuuba (Sinema Filmi)

2000 - Vizontele (Sinema Filmi)

1995 - Otogargara (Video)

1994 - Kadınlık Bizde Kalsın(Video)

Tiyatro :

Kanuni Sultan Süleyman Rambo Kadınlık Bizde Kalsın

1993 - Umut Taksi

1995 - Otogargara

1995 - Cebimde Kelimeler

2000 - Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?

2003 - Bana Bir Şeyhler Oluyor

2004 - Haybeden Gerçeküstü Aşk

2008 - Çok Güzel Hareketler Bunlar

2013 - Hanımhanımcık

2016 - Münaşaka - Beşiktaş Kültür Merkezi

Kitapları :

Feriştah'ın Fentezileri (Bir Demet Tiyatro Dizisi Diyalogları)

Cebimde Kelimeler (Oyun)

Otogargara (Oyun)

Hijyenik Aşklar (Kısa güldürü hikâyeleri)

Anladım (Şiir)

Haybeden Gerçeküstü Konuşmalar (Diyaloglar - Sonradan Haybeden Gerçeküstü Aşk adıyla oyunlaştırılmıştır.)

Hüzünbaz Sevişmeler (Deneme)

Kadınlık Bizde Kalsın (Oyun)

Kayıp Kentin Yakışıklısı (Şiir)

Laz Bakkal ile Tombalak (Bir Demet Tiyatro Dizisi Diyalogları)

Bana Bir Şeyhler Oluyor (Oyun)

Sahiler Düş Düşler Sahi (Şiir)