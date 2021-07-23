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Yılmaz Kunt ve Sevda Erginci evleniyor! Bodrum'da görüntülendiler

Ekranların sevilen dizilerinde izleyici ile buluşan oyuncu Yılmaz Kunt ve Sevda Erginci çifti, Bodrum'da tatil sezonunu açtılar. Denize giren ve keyifli dakikalar geçiren çiftin bu sene içinde evliliğe adım atacakları duyuldu.

Yılmaz Kunt ve Sevda Erginci evleniyor! Bodrum'da görüntülendiler

Ünlü oyuncu Sevda Erginci ve meslektaşı Yılmaz Kunt çifti, Bodrum Türkbükü’ndeki ünlü bir beach’te görüntülendi. Arkadaşları ile keyifli vakit geçirip sohbet eden çift, sıcak havadan bunalınca kendilerini denize attı. Suda çok kısa bir süre yüzerek vakit geçiren ünlü çift, hemen iskeleye çıkarak üzerini giyindi.

Yılmaz Kunt ve Sevda Erginci evleniyor! Bodrum'da görüntülendiler

Sevda Erginci ve Yılmaz Kunt ikilisine annelerinin de eşlik ettiği öğrenildi. Çiftin kısa süre içinde evlenmek istediği gelen bilgiler arasında.

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