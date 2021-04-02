Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt'tan acı haber geldi. Peki Yılmaz Kurt kimdir? Nereli? | Yılmaz Kurt öldü mü? | Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt neden öldü? İşte ayrıntılar...

YILMAZ KURT KİMDİR? NERELİ?

Yılmaz Kurt, 1976 yılında Trabzon/Çaykara’da dünyaya geldi. 2001 yılında Kırklareli Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği Mesleğine intisap etti. Bu dönemde; Tokat/Almus, Niksar ilçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. İngiltere’de bir yıl yabancı dil eğitimi aldı.

2005 tarihinde Ordu/Çatalpınar kaymakamı olarak atanan Kurt, müteakiben Erzincan/Kemaliye, Rize/Hemşin Kaymakamlığı, Hakkari Vali Yardımcılığı, Erzurum/Tortum Kaymakamlığı, Artvin Vali Yardımcılığı, Giresun/Eynesil Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. 2018 yılında Aydın/Kuyucak Kaymakamlığına atanmış olup, 17 Eylül 2018 tarihinde göreve başlamıştır.

YILMAZ KURT ÖLDÜ MÜ?

Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim'de ölü bulundu. Cumhuriyet Savcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

KUYUCAK KAYMAKAMI YILMAZ KURT NEDEN ÖLDÜ?

Kuyucak Kaymakamı Kurt'un ateşli silah yaralanması sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

YILMAZ KURT İNTİHAR MI ETTİ?

Akşam saatlerinde kendisine ait özel aracıyla Didim'e gittiği öğrenilen Yılmaz Kurt'un saat 19.00 sıralarında koruması ve şoförüne "Hakkınızı helal edin" şeklinde mesaj attığı öne sürüldü.

Didim'de ormanlık bir alana yakın yerde ölü bulunan Yılmaz Kurt'un hayatını kaybetmesi yakınlarını üzdü. Cumhuriyet Savcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı. Kuyucak Kaymakamı Kurt'un ateşli silah yaralanması sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri tarafından bölgede çalışma başlatıldı.

Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt'un beylik silahıyla kafasına sıkarak intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor.

Kurt'un ölümünün nedeninin intihar mı yoksa cinayete mi kurban gittiği kesin olarak bilinmezken, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı. Olayı haberi alır almaz Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü de Kuyucak'ta Kaymakamlık lojmanına gitti. Kurt'un ailesine intihar bilgisi doktor nezaretinde verildiği öğrenildi.