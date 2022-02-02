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Yılmaz Özdil, CHP ve Kılıçdaroğlu'nun planlarını haykırdı! "Mustafa Kemal gelse, CHP'den ihraç edecekler!"

Gazeteci Yılmaz Özdil, katıldığı canlı yayında CHP' ve Kılıçdaroğlu'na verdi veriştirdi. Partinin, Atatürk ve ilkelerinden saptığını belirten Özdil, "Mustafa Kemal Paşa gelse, CHP'den ihraç edecekler" ifadelerine yer verdi.

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, gerek eleştirileri, gerekse yapıcı konuşmalarıyla gündemi sarsmaya devam ediyor. Son olarak Beyaz TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Sürmanşet programına konuk olan Özdil, CHP ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için eleştirilerde bulundu. Tepkisini canlı yayında açık ve net ifade eden Özdil, partinin Atatürkçülük düşüncesinden sıyrıldığını savundu.

Yılmaz Özdil, CHP ve Kılıçdaroğlu'nun planlarını haykırdı! Mustafa Kemal gelse, CHP'den ihraç edecekler!

"MUSTAFA KEMAL PAŞA GELSE, CHP'DEN İHRAÇ EDERLER"

Özdil, konuşması esnasında CHP zihniyetinin farklı yerlere çekildiğini, partinin ilke ve inkılaplardan uzak olduğunu belirtti. Ünlü yazar, Atatürkçülük düşüncesiyle hareket etmediğini iddia ettiği CHP için, "Kendi garanti buldukları adamları, illere yerleştiriyorlar ve partide 'Ben Atatürkçüyüm' diyenleri partiden kovuyorlar. Mustafa Kemal Paşa gelse, onu bile CHP'den ihraç edecekler" ifadelerine yer verdi.

Yılmaz Özdil, CHP ve Kılıçdaroğlu'nun planlarını haykırdı! Mustafa Kemal gelse, CHP'den ihraç edecekler!

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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