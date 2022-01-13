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  3. Yılmaz Özdil, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Enes Kara paylaşımına ateş püskürdü: CHP'nin genel başkanı, tarikat oylarına şirin görünmek için "Açıklama yapmayacağım” filan diyor

Yılmaz Özdil, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Enes Kara paylaşımına ateş püskürdü: CHP'nin genel başkanı, tarikat oylarına şirin görünmek için "Açıklama yapmayacağım” filan diyor

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, üniversite öğrencisi Enes Kara'nın intihar etmesi hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı eleştirerek,"  100 yıl önce bilim'i rehber edinerek Köy Enstitüleri'ni kuran CHP'nin, 100 yıl sonraki genel başkanı, tarikat oylarına şirin görünmek için hâlâ “etik sebeplerden dolayı açıklama yapmayacağım” filan diyor." dedi.

Yılmaz Özdil, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Enes Kara paylaşımına ateş püskürdü: CHP'nin genel başkanı, tarikat oylarına şirin görünmek için "Açıklama yapmayacağım” filan diyor

Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Sınıf öğrencisi Enes Kara , geçtiğimiz günlerde kaldığı cemaat evinin 7.katında bulunan evinden atlayarak intihar etmişti. Enes'in intihar etmeden önce çektiği video sosyal medyada ve Türkiye'de gündem olurken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konu hakkında sosyal medyadan yaptığı paylaşım tepki çekmişti.

Yılmaz Özdil, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Enes Kara paylaşımına ateş püskürdü: CHP'nin genel başkanı, tarikat oylarına şirin görünmek için Açıklama yapmayacağım filan diyor

KILIÇDAROĞLU'NUN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIMI

Kılıçdaroğlu paylaşımında," Gençlerimizle ilgili canımızı yakan olgular söz konusu olunca, paylaşacağımız içeriklerde hepimiz sorumlu davranmak zorundayız. Bana kızanları anlıyorum ama etik sebeplerden dolayı paylaşım yapmayacağım. Zamanı gelince gereken yapılacaktır. Tepkileri anlıyor ve saygı duyuyorum. Bu tarz haberleri paylaşmakla ilgili bilimsel makaleler söz konusudur. Oluşan öfkeyi politik puana döndürme adına, bilimin uyarılarına kulak asmamayı doğru bulmuyorum." ifadelerini kullandı.

Yılmaz Özdil, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Enes Kara paylaşımına ateş püskürdü: CHP'nin genel başkanı, tarikat oylarına şirin görünmek için Açıklama yapmayacağım filan diyor

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarını kaleme aldığı köşe yazısında değerlendiren Sözcü Gazetesi Yılmaz Özdil sert ifadeler kullandı.

YILMAZ ÖZDİL: ETİK AYAKLARIYLA EYYAMCILIK BANA GÖRE DEĞİL MAALESEF

Özdil yazısında Kılıçdaroğlu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

" 100 yıl önce bilim'i rehber edinerek Köy Enstitüleri'ni kuran CHP'nin, 100 yıl sonraki genel başkanı, tarikat oylarına şirin görünmek için hâlâ “etik sebeplerden dolayı açıklama yapmayacağım” filan diyor.

(Chp ekranlarına çıkmak için etik ayaklarıyla eyyamcılık yapmak isterdim ama, aparat gazeteciliği bana göre değil maalesef.)

Faydasız olduğunu biliyorum, yine de, dört milyon sekiz yüz yetmiş beş bin dokuz yüz otuz altıncı defa, belki bu defa anlaşılır umuduyla, tekrar yazıyorum… Kurucu ayarlarından uzaklaşan Chp'yi geri almadan, Türkiye'yi geri alabilmek mümkün görünmüyor."

Yılmaz Özdil, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Enes Kara paylaşımına ateş püskürdü: CHP'nin genel başkanı, tarikat oylarına şirin görünmek için Açıklama yapmayacağım filan diyor

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