Uzun yıllardır sürekli yan yana gördüğümüz isimlerden olan Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil'in kavgası, gündeme bomba gibi oturdu. Özdil'in, Sezgin Baran Korkmaz'ın bazı gazetecilerle televizyon kurduğu iddialarına Dündar'dan sert yanıt geldi. Peki Yılmaz Özdil - Uğur Dündar neden tartıştı? Uğur Dündar, Yılmaz Özdil'e ne dedi? Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar kavgası ve tüm detaylar...

YILMAZ ÖZDİL - UĞUR DÜNDAR NEDEN TARTIŞTI?

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazetecilerin SBK (Sezgin Baran Korkmaz) aşına su katmak istemem ama SBK’nın kafakola aldığı gazetecilerin listesi ABD’de açılan davanın iddianamesinde yazıyor... Kimlere televizyon kanalı kurdurdukları bile orada yazıyor!" ifadelerini kullandı.

Özdil, paylaşımını "SBK’nın kafakola aldığı gazetecileri, kime hangi televizyonu kurdurduklarını biliyorum ama söylemem demedim, aksine açık açık söylüyorum, ABD’deki iddianamede yazıyor... Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazeteciler niye bu mevzudan hiç bahsetmiyor diye soruyorum?" sözleriyle devam ettirdi. Özdil'in kast ettiği kanalın ise Can Dündar'ın yönettiği Artı Bir televizyonu olduğu öne sürüldü.

UĞUR DÜNDAR, YILMAZ ÖZDİL'E NE DEDİ?

Özdil'in paylaşımlarına sert tepki gösteren Uğur Dündar, Tele 1'de açıklamalarda bulundu. Dündar, kendisini en yakından tanıyan isimlerden birinin Özdil olduğunu ifade ederek, "Yazıklar olsun sana, o tweeti nasıl paylaştın" dedi.

Dündar, "Biri bana Yılmaz Özdil'i sorsa, 'Yılmaz pis bir işe bulaşmaz' derim... Yılmaz'a da yazıklar olsun... Bitti benim için artık. Çok namuslu bir iş yapmışız, tebrik etmesi gerekirken imalı çamur. Yazıklar olsun" diye konuştu.

Tele 1'deki yayın sürerken Özdil, bir paylaşım daha yaparak "SBK iddianamesinde yazılanları sordum, Tele1’de değerli ağabeyim Uğur Dündar’la Tuncay Mollaveisoğlu beni eleştiriyor, sormayayım o halde..." dedi.

Bunun üzerine Dündar, "Açık açık yazacaksın, sen benim ne kadar namuslu olduğumu bilen 2-3 kişiden birisin, sen nasıl ima yollu da olsa çamur atmaya yeltenirsin... Kötü kalpli. Nedenini de biliyorum, İsmail Saymaz’a takmış... Nasıl gitti elin o tweete, nasıl yazabildin onları" ifadelerini kullandı.

YILMAZ ÖZDİL VE UĞUR DÜNDAR KAVGASI

Dündar, Özdil’in kendisine 'değerli ağabeyim' diye mesaj attığını da ifade ederek, "Değerli ağabeyim deme sen artık değersiz Yılmaz'sın" tepkisi gösterdi. Dündar, "Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmesin, benim için Yılmaz Özdil defteri kapanmıştır. Bize yaptığına bak ya" dedi. O sırada Dündar'ı telefonla arayan oyuncu Müjdat Gezen ise, "Eğer ben bu gece senin yanında olmazsam gözüm açık ölürüm" dedi. Özdil ise, Twitter'dan "Neticede kanal kiminmiş?" sorusu yöneltti.