Yılmaz Özdil'den CHP itirafı! Yaşanan duruma ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve hükümeti karalamak amacıyla ortaya atılan "Külliye'ye giden CHP'li" iddiası CHP'nin işine yaramadı. Gerçeklerin ortaya çıkmasının ardından suçlamalar birbiri ardına geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve hükümete iftira atarak Muahrrem İnce'yi devre dışı bırakıp bir taşla iki kuş vurmak isteyen CHP'nin yalanının ortaya çıkması partiyi karıştırdı.

CHP'de ve medyasında yeni suçlamalar peş peşe geliyor.

Son olarak insanlara 2 bin 500 TL'ye Atatürk kitabı satarak gündeme gelen Sözcü yazarı Yılmaz Özdil sert bir yazı yazdı.

Özdil, "Hazır herkes namuslu gazeteci ayağına yatarken, hatırlatalım. On yıldır Chp'nin kurumsal kimliğinin ırzına geçilirken, kurucu partinin devrimci felsefesi iğfal edilirken, gerçekleri bile bile, Chp'de sanki herşey güllük gülistanlıkmış gibi gösterenler, halkın gözünün içine baka baka yalan söyleyenler kimlerdi? Hem Kılıçdaroğlu'nu, hem Ekmeleddin efendiyi, hem Muharrem İnce'yi alkışlayanlar, aynı gazeteciler değil mi?" dedi.

İşte Özdil'in o yazısı;

Hiç düşündünüz mü, ensest bu memlekette neden çok yaygındır?

Ailede herkes bilir.

Herkes susar.

Ondan.

Anne bilir mesela.

Teyze bilir.

Halanın haberi vardır.

Amca farkındadır.

Görümce bizzat yaşamıştır.

Elti tesadüfen şahit olmuştur.

Dayı mutlaka duymuştur.

Gelinin gözünün önündedir.

Kardeş çaresizdir.

Aman elaleme rezil olmayalım diye susarlar, insanlığın en rezil suçuna ortak olurlar.

Kendilerinin toplum içindeki statüsü zarar görmesin diye, gözyumarlar, örtbas ederler, yok sayarlar.

Akrabalardaki bencillik ve korkaklık ne kadar derinse, ensest o kadar uzar.

Chp'de on yıldır yaşanan, budur.

Namuslu milletvekili imha edildi, onun yerine fırıldak milletvekili getirildi, il başkanı sustu.

Yurtsever il başkanı kapının önüne konuldu, onun yerine ikinci cumhuriyetçi il başkanı getirildi, belediye başkanı sustu.

Çalışkan belediye başkanı defterden silindi, onun yerine tavşan boku belediye başkanı getirildi, genel başkan yardımcısı sustu.

Dürüst genel başkan yardımcısı kovuldu, onun yerine akçeli işlerden şaibeli genel başkan yardımcısı getirildi, parti meclisi üyesi sustu.

Atatürkçü parti meclisi üyesi partiden atıldı, onun yerine din bezirganı parti meclisi üyesi getirildi, delege sustu.

Doğma büyüme bu partinin çocuğu olan delege dışlandı, onun yerine alakasız partilerin antin kuntin tipleri delege yapıldı, milletvekili sustu.

Yuvanın evlatlarına…

Kendi yuvaları kabus oldu.

Herkes kendi statüsünü korumaya çalışırken, hem herkes koltuğundan oldu, hem olan Chp'ye oldu.

Kumpas mağduru Muharrem İnce, şimdi bas bas bağırıyor…

On yıldır milletvekillerine belediye başkanlarına il başkanlarına kumpas üstüne kumpas kurulurken, grup başkanvekili yapılan, cumhurbaşkanı adayı yapılan Muharrem İnce'nin sesi çıkıyor muydu?

Hazır herkes namuslu gazeteci ayağına yatarken, hatırlatalım…

On yıldır Chp'nin kurumsal kimliğinin ırzına geçilirken, kurucu partinin devrimci felsefesi iğfal edilirken, gerçekleri bile bile, Chp'de sanki herşey güllük gülistanlıkmış gibi gösterenler, halkın gözünün içine baka baka yalan söyleyenler kimlerdi?

Hem Kılıçdaroğlu'nu, hem Ekmeleddin efendiyi, hem Muharrem İnce'yi alkışlayanlar, aynı gazeteciler değil mi?

Neme lazım, aman Chpli okurları küstürmeyeyim diye düşünerek, bile bile gerçekleri makyajlayan, nabza göre şerbet ikram eden, ekranın arkasında başka, önünde başka konuşan, süzme eyyamcılar yok mu?

Kardeşini, damadını Chp'de makam sahibi yapan, belediye festivallerinden nemalanan, programına sponsor kapan, bunların karşılığında kalem oynatan, ekranda amigoluk yapan yok mu?

Aktrol var da, halktrol yok mu?

Ailede herkes biliyor.

Herkes susuyor.

Makam koltuğu dediğin alt tarafı nedir kardeşim… Bu partinin kurucuları arasında, vatan için kellesini koltuğunun altına alanlar var.

Bu partinin tarihinde, Tbmm var, Cumhuriyet var, halkın egemenliği var, demokrasi var, göğsünde madalya gibi çok partili sistemin onuru var.

Kişisel menfaatler nedeniyle susmak yerine, artık herkesin çığlık çığlığa haykırmasında yarar var.