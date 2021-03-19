Yılmaz Özdil'in aşı olan sağlıkçılarla ilgili sözleri sosyal medyada tartışma yarattı!
BİZİM TV’de Lale Özan Arslan’ın programına konuk olan Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in canlı yayında aşı olan sağlıkçılarla ilgili yaptığı açıklamalar sosyal medyada vatandaşlar tarafından büyük tepki çekti. #YılmazÖzdilÖzürDile etiketiyle twitterdan trend topic olan bu video ekranlara böyle yansıdı.
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