Yılmaz Özdil'in kaçak villasına mühür vuruldu

Özdil'in Bodrum'da denize sıfır bir dönümlük arazi üstüne kurulu villası imara aykırı yapılaşma nedeniyle dün mühürlendi.

Yılmaz Özdil, 142,5 metrekare iskanlı yapıya; depo, jeneratör odası ve bodrum kat ilave etmişti. Özdil'in, 310 metrekareye çıkardığı villaya kaçak olarak 45 metrekarelik teras ve müştemilat yaptığı da tespit edilmişti.

"EVRAKTA SAHTECİLİK"

AK Parti Bodrum İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Kayhan ise Özdil'in villasına kısa sürede inşaat ruhsatı veren Bodrum Belediyesi'nin imar ruhsatı konusunda çifte standart uyguladığını iddia etti. İşadamı Kayhan, "Bodrum Belediyesi aynı tip 3 ruhsatı hemen yanı başımdaki arsalara verirken bana vermeyerek çifte standart uygulamaktadır.

Serdar Kayhan

Ayrıca kendisine gönderilmemiş bir belgenin fotokopisini resmi gerekçe olarak bana göndererek resmi evrakta sahtecilik yapmıştır. Suç duyurusunda bulunacağım. Ruhsat konusunda mağdur edilen çok kişi var" dedi.