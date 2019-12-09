Yılmaz Şalan kimdir? | Yılmaz Şalan tutuklandı mı? | Yılmaz Şalan neden tutuklandı?

Yılmaz Şalan kimdir? Birçok internet kullanıcısı internette Yılmaz Şalan hakkında arama yapıyor. Eski Van Muradiye Belediye Başkanı Yılmaz Şalan'ın 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanması sonrası merak ediliyor. Peki Yılmaz Şalan kimdir? Yılmaz Şalan neden tutuklandı? Detaylar haberimizde.

YILMAZ ŞALAN KİMDİR?

Yılmaz Şalan, eski Van Muradiye Belediye Başkanıydı.

Van'da hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP'li Muradiye Belediye Başkanı Yılmaz Şalan görevinden uzaklaştırılmış, yerine de 'belediye başkan vekili' olarak Kaymakam Erkan Savar görevlendirimişti.

YILMAZ ŞALAN NEDEN TUTUKLANDI?

Eski Van Muradiye Belediye Başkanı Yılmaz Şalan ve eski Özalp Belediye Başkanı Yakup Almaç'ın da aralarında bulunduğu 3 kişi 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklandı.