Geçmişte AK Parti Pendik Kurucu İlçe Başkanı ve Pendik Belediyesi Meclis üyesi olarak görev yapan şimdilerde ise Bartın Milletvekili olan Yılmaz Tunç, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı oldu.

Önceki dönem Başkanvekili olarak görev yapan Tunç bu kez Komisyon Başkanlığı görevine seçildi. Başkan Vekilliğine Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Komisyon Sözcülüğüne Konya Milletvekili Gülay Samancı, Katip Üyeliğine de Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur seçildi.

"HUKUK İNŞA EDEN BİR İHTİSAS KOMİSYONUDUR"

Komisyon başkanı seçilmesine ilişkin olarak açıklamada bulunan Yılmaz Tunç,“TBMM Adalet Komisyonu, hukuk inşa eden bir ihtisas komisyonudur. Üyelerinin tamamı yeni dönemde de hukukçulardan oluşmaktadır. Meclisin en önemli ve en yoğun çalışan ihtisas komisyonudur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile başlayan Güçlü Meclis döneminde Adalet Komisyonu’nun önemi daha da artmıştır. İnsan hak ve özgürlüklerini ilgilendiren Kanunlar başta olmak üzere kamu hukuku ve özel hukuku ilgilendiren tüm temel kanunların ve bu kanunlardaki değişiklik tekliflerinin görüşüleceği Adalet Komisyonu TBMM’nin en aktif çalışan Komisyonudur." dedi.

Açıklamalarını sürdüren Tunç şu ifadeleri kullandı:

"Yeni yasama döneminde, Demokratik Hukuk Devletini daha da güçlendirecek, insan hak ve hürriyetlerini daha da genişletecek, terörle mücadeleyi daha etkin bir şekilde sürdürmemizi sağlayacak yasama çalışmalarına imza atmak için çalışacağız. Bize güvenen milletimizin güvenine layık olmak, güven veren bir Adalet sisteminin inşasına destek olmak dilek ve temennisiyle Adalet Komisyonu’nun yeni üyelerini ve Başkanlık divanına seçilen arkadaşlarımızı tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum.”

YILMAZ TUNÇ KİMDİR?

Bartın'ın Ulus ilçesinde 1971 yılında doğdu. Babasının adı Ali Rıza, annesinin adı Behiye'dir .Mesleği avukattır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. İstanbul Üniversitesi (İÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Ana Bilim Dalında yüksek lisans yaptı. AK Parti Pendik Kurucu İlçe Başkanı ve Pendik Belediye Meclis Üyesi olarak görev aldı. 23, 24, 25 ve 26. Dönemde Bartın Milletvekili seçildi. AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Adalet Komisyonu Sözcüsü olarak görev aldı. Orta düzeyde İngilizce bilen Tunç, evli ve 3 çocuk babasıdır.