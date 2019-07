Yılmaz Ulusoy Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

YILMAZ ULUSOY KİMDİR?



Doğum tarihi : 01.Ocak.1941

Yılmaz Ulusoy kaç yaşında : 78

Kilo & Boy :

Burcu : Oğlak

Meslek : İş Adamı

Yılmaz Ulusoy doğum yeri : Of, Trabzon

YILMAZ ULUSOY BİYOGRAFİSİ



Yılmaz Ulusoy Holding Yönetim Kurulu Başkanı'dır.

Yılmaz Ulusoy, 1 Ocak 1941 tarihinde Trabzon’un Of ilçesinde doğmuştur. Annesi Rahime Balcı, babası Mehmet Bahattin Ulusoy’dur. Saffet Ulusoy kardeşi, Haluk Ulusoy ise yeğeni olur. 7 erkek 4 kız çocuğu olmak üzere 11 kardeştirler.

Orta öğrenimini Trabzon’da tamamladı. 1958 yılında Liseyi bitirdikten sonra babasının 1937 yılında bir otobüs alarak başlattığı Ulusoy Holding'de çalışmaya başladı. İlk olarak yolcu taşımacılığı ile başlayan kurum yıllar içinde uluslararası nakliye, turizm, inşaat, denizcilik ve tekstil alanlarında faaliyetlere başladı.

Ulusoy aile şirketinin 50’lerde ulaşıma önem vermesi taşımacılıkta; 60’larda ihracata önem vermesi de inşaat ve müteahhitlik alanında büyümesini sağladı. 1970’te Ulusoy Turizm ve Seyahat A.Ş.’nin kurulmasıyla Ulusoylar, turizm sektörüne girdi. 1973’te Ulusoy Transport Company kuruldu. Uluslararası TIR taşımacılığı alanında büyük bir atılım gerçekleşti. İstanbul’dan ve Türkiye’nin önemli ticari merkezlerinden yurtiçi ve yurtdışı nakliye hizmetleri gerçekleştirildi. Bu hizmetlerle Türkiye’ye 1.7 milyar dolar döviz girdisi sağlandı ve Ulusoy ailesi her yıl altın madalya ile ödüllendirildi. 80’li yıllarda Türkiye’de karayolları yapımına ve ihracata büyük önem verilmesi, Ulusoy şirketlerinin daha da büyümesini sağladı. 90’lı yıllarda Ulusoy, çeşitli sektörlerde etkinlik gösteren Türkiye’nin saygın kuruluşları arasında yerini aldı.

1959 yılında Trabzon Erdoğdu kulubünde futbol kulüp yöneticiliği yapmaya başladı.

1962 yılında işinin gereği Samsun’a yerleşti. Samsun’da 1963 yılında, önce “Fener Gençlik” te başlayan spor kulübü yöneticiliğinin ardından, 1965’te kurulmasına öncülük ettiği “Samsunspor” da hem Kurucu üye hem de ilk Yönetim Kurulu Üyesi olarak yer aldı. 28 Şubat 1968 – 31 Mayıs 1971 tarihleri arasında Samsunspor kulübü başkanlığı yaptı.

1974 yılında İstanbul’a yerleşti. Ulusoy firmasındaki işine burada devam etti.

1985 yılında kurulan Güreş Federasyonu’nda as Başkan olarak görev aldı.

2008 yılında Ulusoy Holding'den ayrılarak kendisi adına Yılmaz Ulusoy Holding'i kurdu. halen Yılmaz Ulusoy Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütmektedir. ULUSOY Holding’ten 9 şirket alarak ayrıldı, 3 çocuğuyla birlikte kurduğu 15 şirketli Yılmaz Ulusoy Holding’in başına geçti. İnşaat, gayrimenkul, turizm ve denizcilik alanında yeni yatırımları ve faaliyetleri devam ediyor.

İTO, İSO ve DTO Meclis Üyeliği, TÜSİAD Üyeliği gibi mesleki örgütlerde yer alan Ulusoy, bunların yanı sıra vakıf üniversiteleri mütevelli heyetinde, sanat, kültür, spor ve çevre ile ilgili pek çok sivil toplum kuruluşunda aktif olarak görev yapmaktadır.

Yılmaz Ulusoy, Serap Ulusoy ile evlidir ve Pınar Ulusoy Şenol, Pelin Ulusoy Tepret, Mehmet Yılmaz Ulusoy adlarında 3 çocuğu vardır. Kaan Şenol, Yılmaz Ulusoy, Hikmet Can Tepret ile Mina Tepret adlarında ikiz torunları vardır.