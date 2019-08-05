Yılmaz: "Var gücümüzle çalışacağız”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçenin kalkınması ve istihdam sorununun ortadan kalkması için projeler ürettiklerini belirterek, "İlçemizi gelişmişlik ve refah seviyesi yüksek bir yer haline getirmek için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Yılmaz, vatandaşlarla sık sık bir araya gelerek kimi zaman isteklerini dinliyor, kimi zamanda mutluluklarına ortak oluyor. Talepleri yerinde tespit etmek ve hızlı çözüm üretmek amacıyla mahalle kahvelerini, muhtarlıkları ve esnafları ziyaret ederek vatandaşlarla buluşan Yılmaz, "Kentimizde en çok mahalleye sahip ilçelerden biriyiz ve bütün mahallelerimize eşit hizmet götürmeye çalışıyoruz. Mahalle gezilerimizi de sık sık yaparak muhtarlarımızla ve vatandaşlarımızla bir araya geliyor ve talepleri yerinde tespit ediyoruz. Vatandaşlarımızın görüş ve önerileri bizim için her zaman önemlidir" diye konuştu.

"Var gücümüzle çalışacağız"

İlçede yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgiler de veren Başkan Yılmaz, "Kısa süre içerisinde birçok alanda etkinlik yaptık. Bunların yanında ilçemizin kalkınması ve istihdam sorununun ortadan kalkması için projeler ürettik. Mahallelerimizde de taleplerinizi dikkate alarak hizmetler yapıyoruz. Yaptığımız hizmetlerle övünmeyerek daha iyisini, daha güzelini nasıl yapabiliriz diye çalışıyoruz. Önümüzde uzun bir yol var birlik ve beraberlik içinde çıktığımız bu yolda ilçemizi gelişmişlik ve refah seviyesi yüksek bir yer haline getirmek için var gücümüzle çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA