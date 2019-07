Yılmaz Vural Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

YILMAZ VURAL KİMDİR?



Doğum tarihi : 01.Ocak.1953

Yılmaz Vural kaç yaşında : 66

Kilo & Boy :

Burcu : Oğlak

Meslek : Teknik Direktör

Yılmaz Vural doğum yeri : Adapazarı, Sakarya

YILMAZ VURAL BİYOGRAFİSİ



Yılmaz Vural, 1953 yılında Adapazarı, Sakarya’da doğmuştur. 1960 – 1965 yılları arası İlkokul, 1965 - 1969 yılları arası Ortaokul, 1970 - 1974 yılları arası Lise olmak üzere hep Adapazarı’nda okudu.

1975 - 1979 yılları arasında Ankara’da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademisini "iyi" not ortalaması ile ve Futbol İhtisas bölümünü "pekiyi" notu ile bitirmiştir.

13 Kasım 1979'da Futbol Uzmanlığı sınavını başarı ile geçmiştir. 20 Nisan 1980 tarihinde Yüksek Lisans Eğitimi ve Futbol Antrenörlüğü için Almanya’ya gitmiştir. 19 Şubat 1982 tarihinde Almanya, Köln Üniversitesinde Almanca Dil Kursuna gitti.

08 Nisan 1982 tarihinde Almanya, Köln Spor Akademisine Giriş Sınavını verdi. 21 Eylül 1993’de Köln Spor Akademisini ”iyi” not ortalaması ile ve Futbol İhtisas bölümünü Gunnar GERİSCH, Erich RUTEMÖLLER ve Jürgen TRİTSCHOK eşliğinde “pekiyi” notu ile bitirmiştir.

01Temmuz 1982 – 01 Kasım 1982 tarihleri arasında Askerlik görevini Menemen - İzmir’de 4 aylık kısa dönem olarak yaptı.

24 Ekim 1983'te Türkiye Futbol Federasyonu - B Lisansı Futbol Antrenörlüğü diplomasını aldı. 22 Ekim 1987'de Türkiye Futbol Federasyonu - A Lisansı Futbol Antrenörlüğü (Teknik Direktör) diplomasını aldı.

Kartal Tibet'in yönetmenliğini yaptığı Kemal Sunal’ın baş rolde olduğu 1985 yapımı Türk sinema filmi olan Gurbetçi Şaban filminde çok kısa bir rolde oynamıştır. Ayrıca 2014 yapımı Oflu Hoca'nın Şifresi filminde konuk oyuncu olarak rol aldı.

31 Aralık 2005'te Alman Futbol Federasyonu'ndan UEFA PRO LİSANS diplomasını aldı. 27 Ocak 2010'da Almanya'daki Deutsche Sporthochschule Köln'ün "Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği" programını başarıyla tamamlayarak bu alanda "Lisans – Yüksek Lisans" birleşik eğitimine eşdeğer öğrenim gördüğüne ilişkin Denklik Belgesi, 2547 Sayılı Kanunun 3 ve 7/p maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 27.01.2010 tarihli kararıyla verilmiştir.

Çeşitli Anadolu takımlarını çalıştırmıştır. 3 büyükler dışında neredeyse bütün takımlarda teknik direktörlük görevi yapmıştır.

Okan Üniversitesi, 2011 yılında teknik direktör Yılmaz Vural ile anlaştı. Vural, öğretim döneminde Spor Yönetimi Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak futbol derslerini verdi.

Lipton Ice Tea reklam filminde ve Finansbank reklam filminde oynamıştır.

Yılmaz Vural, 1981 yılında İsmet Vural ile evlendi. (d.1986) ve (d.1989) doğumlu iki oğlu var. İsmet hanım Almanya’da öğretmenlik yapmaktadır.

2001 yılından beridir de beraber olduğu sevgilisi Seda Şahin’den (d.1971) ise 2010 doğumlu bir erkek çocuğu daha var.

2010 yılında endi hayatını anlatan "İnadım İnat'' isimli kitabı yazdı.

8 Şubat 2018 tarihinde çalıştırmaya başladığı Giresunspor'dan 23 Şubat 2018 tarihinde ayrıldı.

4 Nisan 2018 tarihinde Eskişehirspor ile anlaştı. Anlaşmanın 5 maçlık olduğu ve takımın ligde kalması durumunda uzatılacağı öğrenildi.

13 Kasım 2018 tarihinde 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile anlaştı. 2 Şubat 2019 tarihinde Adana Demirspor'dan ayrıldı.

Kitapları :

2000 - İnadım İnat

Amatör Futbolculuk :

1970 - 1971 - Sakaryaspor

1971 - 1972 - Sakarya Serdivan Gençlikspor

1972 - 1973 - Sakarya Geyvespor

1973 - 1974 - Bolu Çilimlispor

Profesyonel Futbolculuk :

1974 - 1975 - Sivasspor

1975 - 1977 - Tekirdağspor

1977 - 1978 - Hacettepespor - Ankara

1978 - 1979 - Demirspor - Ankara

Antrenörlük :

1976 - 1979 - Spor Akademisi Futbol Takımı - Ankara

1978 - 1979 - Demirspor - Ankara

1978 - 1979 - İzmirspor

1979 - 1980 - Yenimahallespor - Ankara

Mesleki Çalışmalar – Almanya:

Futbolcu:

1980 - 1981 - Germania 08 Forchheim ve TKV- Forchheim

1981 - 1982 - Ataspor Porz - Köln

Antrenör :

1982 - 1983 - TDSV - Bonn

1983 - 1985 - Türkdanış SC - Köln

1985 - 1986 - FC Egespor - Köln

Çalıştırdığı Takımlar:

1986-1988 - Malatyaspor

1988-1989 - Antalyaspor

1989-1989 - Samsunspor

1989-1990 - Bursaspor

1990-1991 - Karşıyaka

1991-1991 - Adanaspor

1991-1993 - Bursaspor

1993-1994 - Gaziantepspor

1995-1996 - Eskişehirspor

1996-1997 - Sarıyer

1997-1997 - Trabzonspor

1997-1998 - Gençlerbirliği

1998-1999 - Konyaspor

1999-1999 - Çanakkale Dardanelspor

1999-2000 - Bursaspor

2000-2001 - Denizlispor

2001-2001 - Diyarbakırspor

2003-2004 - Adanaspor

2004-2004 - Çaykur Rizespor

2005-2005 - Ankaragücü

2005-2007 - Antalyaspor

2008-2008 - Manisaspor

2008-2008 - Kocaelispor

2009-2011 - Kasımpaşa

2011-2011 - Konyaspor

2012-2012 - Sakaryaspor

2012-2013 - Elazığspor

2014-2014 - Mersin İdman Yurdu

2014-2015 - Osmanlıspor

2015-2015 - Karabükspor

2015-2015 - Gençlerbirliği

2016-2016 - Adana Demirspor

2017-2017 - Göztepe

2017-2017 - Boluspor

2018-2018 - Giresunspor

2018-2018 - Eskişehirspor

2018-2019 - Adana Demirspor