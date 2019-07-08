Yılmaz Vural Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?
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YILMAZ VURAL KİMDİR?
Doğum tarihi : 01.Ocak.1953
Yılmaz Vural kaç yaşında : 66
Kilo & Boy :
Burcu : Oğlak
Meslek : Teknik Direktör
Yılmaz Vural doğum yeri : Adapazarı, Sakarya
YILMAZ VURAL BİYOGRAFİSİ
Yılmaz Vural, 1953 yılında Adapazarı, Sakarya’da doğmuştur. 1960 – 1965 yılları arası İlkokul, 1965 - 1969 yılları arası Ortaokul, 1970 - 1974 yılları arası Lise olmak üzere hep Adapazarı’nda okudu.
1975 - 1979 yılları arasında Ankara’da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademisini "iyi" not ortalaması ile ve Futbol İhtisas bölümünü "pekiyi" notu ile bitirmiştir.
13 Kasım 1979'da Futbol Uzmanlığı sınavını başarı ile geçmiştir. 20 Nisan 1980 tarihinde Yüksek Lisans Eğitimi ve Futbol Antrenörlüğü için Almanya’ya gitmiştir. 19 Şubat 1982 tarihinde Almanya, Köln Üniversitesinde Almanca Dil Kursuna gitti.
08 Nisan 1982 tarihinde Almanya, Köln Spor Akademisine Giriş Sınavını verdi. 21 Eylül 1993’de Köln Spor Akademisini ”iyi” not ortalaması ile ve Futbol İhtisas bölümünü Gunnar GERİSCH, Erich RUTEMÖLLER ve Jürgen TRİTSCHOK eşliğinde “pekiyi” notu ile bitirmiştir.
01Temmuz 1982 – 01 Kasım 1982 tarihleri arasında Askerlik görevini Menemen - İzmir’de 4 aylık kısa dönem olarak yaptı.
24 Ekim 1983'te Türkiye Futbol Federasyonu - B Lisansı Futbol Antrenörlüğü diplomasını aldı. 22 Ekim 1987'de Türkiye Futbol Federasyonu - A Lisansı Futbol Antrenörlüğü (Teknik Direktör) diplomasını aldı.
Kartal Tibet'in yönetmenliğini yaptığı Kemal Sunal’ın baş rolde olduğu 1985 yapımı Türk sinema filmi olan Gurbetçi Şaban filminde çok kısa bir rolde oynamıştır. Ayrıca 2014 yapımı Oflu Hoca'nın Şifresi filminde konuk oyuncu olarak rol aldı.
21 Eylül 1993'te Köln Spor Akademisini "iyi" not ortalaması ile ve Futbol İhtisas bölümünü Gunnar GERİSCH, Erich RUTEMÖLLER ve Jürgen TRİTSCHOK eşliğinde "pekiyi" notu ile bitirmiştir.
31 Aralık 2005'te Alman Futbol Federasyonu'ndan UEFA PRO LİSANS diplomasını aldı. 27 Ocak 2010'da Almanya'daki Deutsche Sporthochschule Köln'ün "Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği" programını başarıyla tamamlayarak bu alanda "Lisans – Yüksek Lisans" birleşik eğitimine eşdeğer öğrenim gördüğüne ilişkin Denklik Belgesi, 2547 Sayılı Kanunun 3 ve 7/p maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 27.01.2010 tarihli kararıyla verilmiştir.
Çeşitli Anadolu takımlarını çalıştırmıştır. 3 büyükler dışında neredeyse bütün takımlarda teknik direktörlük görevi yapmıştır.
Okan Üniversitesi, 2011 yılında teknik direktör Yılmaz Vural ile anlaştı. Vural, öğretim döneminde Spor Yönetimi Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak futbol derslerini verdi.
Lipton Ice Tea reklam filminde ve Finansbank reklam filminde oynamıştır.
Yılmaz Vural, 1981 yılında İsmet Vural ile evlendi. (d.1986) ve (d.1989) doğumlu iki oğlu var. İsmet hanım Almanya’da öğretmenlik yapmaktadır.
2001 yılından beridir de beraber olduğu sevgilisi Seda Şahin’den (d.1971) ise 2010 doğumlu bir erkek çocuğu daha var.
2010 yılında endi hayatını anlatan "İnadım İnat'' isimli kitabı yazdı.
8 Şubat 2018 tarihinde çalıştırmaya başladığı Giresunspor'dan 23 Şubat 2018 tarihinde ayrıldı.
4 Nisan 2018 tarihinde Eskişehirspor ile anlaştı. Anlaşmanın 5 maçlık olduğu ve takımın ligde kalması durumunda uzatılacağı öğrenildi.
13 Kasım 2018 tarihinde 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile anlaştı. 2 Şubat 2019 tarihinde Adana Demirspor'dan ayrıldı.
Kitapları :
2000 - İnadım İnat
Amatör Futbolculuk :
1970 - 1971 - Sakaryaspor
1971 - 1972 - Sakarya Serdivan Gençlikspor
1972 - 1973 - Sakarya Geyvespor
1973 - 1974 - Bolu Çilimlispor
Profesyonel Futbolculuk :
1974 - 1975 - Sivasspor
1975 - 1977 - Tekirdağspor
1977 - 1978 - Hacettepespor - Ankara
1978 - 1979 - Demirspor - Ankara
Antrenörlük :
1976 - 1979 - Spor Akademisi Futbol Takımı - Ankara
1978 - 1979 - Demirspor - Ankara
1978 - 1979 - İzmirspor
1979 - 1980 - Yenimahallespor - Ankara
Mesleki Çalışmalar – Almanya:
Futbolcu:
1980 - 1981 - Germania 08 Forchheim ve TKV- Forchheim
1981 - 1982 - Ataspor Porz - Köln
Antrenör :
1982 - 1983 - TDSV - Bonn
1983 - 1985 - Türkdanış SC - Köln
1985 - 1986 - FC Egespor - Köln
Çalıştırdığı Takımlar:
1986-1988 - Malatyaspor
1988-1989 - Antalyaspor
1989-1989 - Samsunspor
1989-1990 - Bursaspor
1990-1991 - Karşıyaka
1991-1991 - Adanaspor
1991-1993 - Bursaspor
1993-1994 - Gaziantepspor
1995-1996 - Eskişehirspor
1996-1997 - Sarıyer
1997-1997 - Trabzonspor
1997-1998 - Gençlerbirliği
1998-1999 - Konyaspor
1999-1999 - Çanakkale Dardanelspor
1999-2000 - Bursaspor
2000-2001 - Denizlispor
2001-2001 - Diyarbakırspor
2003-2004 - Adanaspor
2004-2004 - Çaykur Rizespor
2005-2005 - Ankaragücü
2005-2007 - Antalyaspor
2008-2008 - Manisaspor
2008-2008 - Kocaelispor
2009-2011 - Kasımpaşa
2011-2011 - Konyaspor
2012-2012 - Sakaryaspor
2012-2013 - Elazığspor
2014-2014 - Mersin İdman Yurdu
2014-2015 - Osmanlıspor
2015-2015 - Karabükspor
2015-2015 - Gençlerbirliği
2016-2016 - Adana Demirspor
2017-2017 - Göztepe
2017-2017 - Boluspor
2018-2018 - Giresunspor
2018-2018 - Eskişehirspor
2018-2019 - Adana Demirspor
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