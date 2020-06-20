Yılmaz Vural koronavirüse mi yakalandı? Kaç yaşında?

Akhisarspor teknik direktörü Yılmaz Vural, teknik heyetten bir yardımcı, 6 futbolcu ve 2 de kulüp personelinin corona virüs test sonuçlarının pozitif olduğu öğrenildi.

TFF 1'inci Lig'de 93 günlük aranın ardından yarın Altay deplasmanıyla sahalara dönmeye hazırlanan Akhisarspor, corona virüs şokuyla sarsıldı. Daha önce antrenman döneminde takıma yapılan iki testin sonuçlarının da negatif çıktığı yeşil-siyahlılarda, dün yaptırılan testlerde 67 yaşındaki teknik direktör Yılmaz Vural, teknik heyette yer alan bir yardımcısı, 6 futbolcu ve 2 kulüp personelinin testinin pozitif olduğu öğrenildi. Büyük şok yaşayan Akhisar, Futbol Federasyonu'yla temasa geçerek yeniden test yaptırdı.

MAÇ ERTELENEBİLİR

Test sonuçları yine pozitif çıkarsa TFF'nin, Bornova Stadı'nda yarın saat 20.00'de oynanması gereken maçı erteleme ihtimalinin bulunduğu öğrenildi. Akhisar'da tüm takımın evlerinde 14 gün karantinaya alınma ihtimali de var.

YILMAZ VURAL KİMDİR?

1953 yılında Sakarya'da dünyaya gelen Yılmaz Vural ilk, orta ve lise eğitimini Sakarya'da tamamlamıştır. 1975 yılında girdiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademisini 1979 yılında iyi” not ortalaması ile bitiren Yılmaz Vural, aynı katıldığı Futbol Uzmanlığı sınavını başarı ile geçmiştir. Yüksek lisans eğitimini, Almanya’daki Deutsche Sporthochschule Köln’ün “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği” bölümünde 2010 yılında tamamlamıştır. Yılmaz Vural aynı zamanda 3 çocuk babasıdır.

FUTBOL KARİYERİ

1970-1974 yılları arasında amatör futbolcu olarak top koşturan Yılmaz Vural, 1974-1975 sezonunda 2. Lig ekibi Sivasspor'da profesyonel futbol kariyerine başladı. Sonrasında 3. Lig kulüplerinden Tekirdağspor ve Hacettepe'de forma giydi. 1978-1979 sezonunun sonunda 3. Lig'de forma giydiği Ankara Demirspor'da profesyonel futbol kariyerine nokta koyup antrenörlüğe başladı.

1980 yılında Almanya'ya giden Yılmaz Vural burada yaşadığı süre boyunca antrenörlük eğitimi almıştır. Almanya'nın çeşitli eyaletlerinde eğitim alan Yılmaz Vural iyi derecede Almanca bilmektedir. Uzun süre eğitimini aldığı futbol antrenörlüğü mesleğini yıllardır sürdüren Yılmaz Vural birçok takımı çalıştırmış ve başarılı işlere imza atmıştır.

Yılmaz Vural bugüne kadar toplam 28 kulüpte teknik direktör olarak görev almıştır. Kariyeri boyunca şu ana kadar 733 maça çıkan Yılmaz Vural, bu maçların 282'inden galip olarak ayrılmış, 280 kez mağlup olmuştur, 171 müsabak ise beraberlik ile sonuçlanmıştır.

YÖNETTİĞİ TAKIMLAR

Mesleki kariyeri boyunca gerek Türkiye gerek Almanya'da çok sayıda futbol takımı için görev yapan Yılmaz Vural 1986 yılından beri şu ekiplerde teknik direktör olarak vazife icra etmiştir;

1986 - 1987 Malatyaspor 1.Lig / 1987 - 1988 Malatyaspor 1.Lig / 1988 - 1989 Antalyaspor 2.Lig / 1989 - 1990 Samsunspor 1.Lig / 1989 - 1990 Bursaspor 1.Lig / 1990 - 1991 Karşıyakaspor 1.Lig / 1990 - 1991 Adanaspor 1.Lig / 1991 - 1992 Bursaspor 1.Lig / 1992 - 1993 Bursaspor 1.Lig / 1993 - 1994 Gaziantepspor 1.Lig / 1994 - 1995 Eskişehirspor 2.Lig (1.Lige Yükselme) / 1995 - 1996 Eskişehirspor 1.Lig / 1995 - 1996 Sarıyerspor 2.Lig (1.Lige Yükselme) / 1996 - 1997 Sarıyerspor 1.Lig / 1996 - 1997 Trabzonspor 1.Lig / 1997 - 1998 Trabzonspor 1.Lig / 1997 - 1998 Gençlerbirliğispor 1.Lig / 1998 - 1999 Kombassan Konyaspor 2.Lig / 1998 - 1999 Çanakkale Dardanelspor1.Lig / 1999 - 2000 Bursaspor 1.Lig 2000 - 2001 Denizlispor 1.Lig / 2001 - 2002 Diyarbakırspor 1.Lig / 2002 - 2003 Adanaspor A.Ş 1.Süper Lig / 2003 - 2004 Adanaspor A.Ş 1.Süper Lig / 2003 - 2004 Çaykur Rizespor 1.Süper Lig / 2004 - 2005 MKE Ankaragücü 1.Süper Lig 2005 - 2006 Antalyaspor A.Ş 2.Lig A Kat. (Turkcell Süper Ligine Yükselme) / 2006 - 2007 Antalyaspor A.Ş Turkcell Süper Lig / 2007 - 2008 Vestel Manisaspor Turkcell Süper Lig / 2008 - 2009 Kocaelispor Turkcell Süper Lig / 2009 - 2010 Kasımpaşa Turkcell Süper Lig / 2010 – 2011 Konyaspor Spor Toto Süper Lig / 2012 - 2012 Sakaryaspor Bank Asya 1. Lig / 2012 - 2013 Sanica Boru Elazığspor Spor Toto Süper Lig / 2014 - 2014 Mersin İdmanyurdu PTT 1. Lig / 2014 -2015 Osmanlıspor FK PTT 1. Lig 7 / 2015 - Karabükspor / 2015 - Gençlerbirliği / 2016 - Adana Demirspor / 2017 - Göztepe / 2017 Boluspor

BAŞARILARI

2 kez TSYD Kupası

1987 - 1988 Malatyaspor (MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği)

1989 - 1990 Samsunspor (MKE Ankaragücü, Zeytinburnu, Akçaabat Sebatspor)

2 kez ASGD Kupası

1992 - 1993 Bursaspor (Kocaelispor, Bakırköyspor)

1997 - 1998 Trabzonspor (Bursaspor, Gaziantepspor)

2 kez Türkiye Kupası Çeyrek Final

1992 - 1993 Bursaspor

2003 - 2004 Çaykur Rizespor

3 kez Türkiye Kupası Yarı Final

1986 - 1987 Malatyaspor

1989 - 1990 Bursaspor

1999 - 2000 Bursaspor

2 kez Türkiye Kupası Final

1991 - 1992 Bursaspor

1997 - 1998 Trabzonspor

3 kez Başbakanlık Kupası

1991 - 1992 Bursaspor

1995 - 1996 Trabzonspor

1996 - 1997 Trabzonspor

UEFA Kupasına katılma

12.08.1997 Trabzonspor (Trabzonspor - Dundee United: 1 - 0)

26.08.1997 Trabzonspor (Dundee United - Trabzonspor: 1 - 1)

16.09.1997 Trabzonspor (Trabzonspor - VFL Bochum: 2 - 1)

30.09.1997 Trabzonspor (VFL Bochum - Trabzonspor: 5 - 3)