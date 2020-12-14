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  3. Gözyaşlarına hakim olamadı! Yılmaz Vural'ın açıklamaları yürek burktu!

Gözyaşlarına hakim olamadı! Yılmaz Vural'ın açıklamaları yürek burktu!

Türk futbolunun değerli isimlerinden Yılmaz Vural, koronavirüs tedavisinin tamamlanmasının ardından tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Gözyaşlarına hakim olamadı! Yılmaz Vural'ın açıklamaları yürek burktu!

Koronavirüsü yenen Teknik Direktör Yılmaz Vural, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Hastaneden ayrılırken gözyaşlarına hakim olamayan Yılmaz Vural, "Bana hayat veren baş hekimimize çok teşekkür ederim. Beni tanıyan herkese ettiği dualar için teşekkür ederim. Allah hepinize sağlık versin" dedi.

Ayrıntılar birazdan...

Onur Çelik
Spor Editörü


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