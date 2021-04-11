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Yılmaz Vural: Türkiye'nin 7 ceddi görüyor, siz oturduğunuz yerde göremiyorsunuz

Süper Lig'de Beşiktaş'a 4-2 mağlup olan Erzurumspor'da Teknik Direktör Yılmaz Vural maç sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yılmaz Vural: Türkiye'nin 7 ceddi görüyor, siz oturduğunuz yerde göremiyorsunuz

Süper Lig'de Beşiktaş'a 4-2 mağlup olan Erzurumspor'da Teknik Direktör Yılmaz Vural maçın ardından konuştu.

Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Beşiktaş'ın attığı 3. golden önce Cenk Tosun'un topu elle aldığını ve pozisyonun özellikle yan hakemin gözü önünde olduğunu ifade ederek duruma tepki gösterdi.

Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bir hakem hatasıyla, 2-2'yken tam da gözümün önünde. Bar bar bağırıyoruz. Cenk eliyle aldı, Ghezzal akabinde golü attı. Siz aldınız diyor, almadık kardeşim. Ortanın ortasında avantaj mı olur kardeşim.

Basit bir şey. Hakem pozisyonu kaçırdı. Kasıtlı yapmadı hakem, sevdiğim kardeşim ama canımızı yaktı.

Çok kritik bir hata. Canımız yandı. Hakemlerin önünde. VAR neye müdahale eder? Buna edilmiyor mu? Görmüyor musunuz? Türkiye'nin 7 ceddi görüyor, siz oturduğunuz yerde göremiyorsunuz.

3 maçtır aynı şeyleri yaşıyoruz. Olmaz ki! Bu yenilginin bir nedeni var. Dünyanın en adaletli sistemini uygularken sınıfta kalıyoruz.

Burada herkesin çoluğu çocuğu var. Emek veriliyor. Bu kadar ucuz değil bu iş. Yapmasınlar. Dikkat etsinler."

Erzurumspor 2 - 4 Beşiktaş | MAÇ SONUCUErzurumspor 2 - 4 Beşiktaş | MAÇ SONUCU

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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