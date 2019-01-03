Yılmaz Vural: “Verdiğimiz Süper Lig sözünü tutacağız”

Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Antalya kampında takımın son durumunu ve hedefleri değerlendirdi. Taraftarlara verdiği Süper Lig sözünü tutacaklarını söyleyen deneyimli çalıştırıcı, birçok hakem hatası yaşadıklarını da sözlerine ekleyerek, "Keşke VAR sistemi bizim ligde de olsaydı" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in ilk yarısında 24 puan toplayan ve 9. sırada yer alan Adana Demirspor, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Belek'te çalışmalarına başlayan Adana ekibinde tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural, İHA'ya özel açıklamalar yaptı. Adana Demirspor'un şu anda beklentilerin altında olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Vural, "Play-Off'un içindeki takımlarla aramızda fark var. Liderin 17 puan gerisindeyiz. Bu puan farklarını kapatmak kolay değil. Başından bu yana başarılı olmak için oluşturulan bir takım var. Bununla ilgili harcama yapılmış, bu hedefle yola çıkılmış. Ama takdir edersiniz ki, hazırlıkların başlamasının ardından birkaç hafta sonra yönetim kurulu oluşturuldu. Bunun personelini ve oyuncu kadrosunu oluşturmak zor ve geçen seneden Kurtuluş ve Batuhan haricinde oyuncu kalmamış. Bunları bir çırpıda yapmak kolay değil. Zaman zaman ligin akışında beklentiler yüksek olduğundan değerli oyuncular alınmış, kimisi performans sergileyememiş. Biz kupa maçıyla ve hazırlık maçıyla 7 maç oynadık. Hakan kardeşimizden takımı devraldık. Herkesin tavrı ve özelliği farklıdır. Biz de kendimize özel uygulamayla takımın gelişimine katkıda bulunmak istedik. Ancak puan olarak Hakan kardeşimiz kadar katkıda bulunamadık. 15 puanını 5 puanını alabildik. Belki oyun olarak zaman zaman kaybetmemize rağmen, "Bu takım toparlandı" imajı oluştu" diye konuştu.

"Keşke VAR sistemi bizde de olsa"

Birçok karşılaşmada son dakikalarda yedikleri gollerle puan kaybeden Adana Demirspor'da Teknik Direktör Yılmaz Vural, "Maçlar 80 dakika oynansaydı, 3 maç daha kazanmıştık. Şanssızlık var, hakem kardeşlerimizin, kendilerinin de kabullendiği hatalar var. Keşke VAR sistemi bizim ligde de olsaydı. Eğer öyle olsaydı bizim durumumuz da farklı olurdu. Tabii ki başarısızlığa kılıf aramıyoruz. Bir yerlerde hatalarımız var, bir yerlerde eksik yaptık. Adana Demirspor bu sene önemli bir sinerji yakaladı. Bizim başkanımız çok önemli bir lider. Yönetim Kurulumuz da önemli isimlerden oluşuyor. Yeni bir CEO'muz var. Takımın kurumsallaşması anlamında önemli adımlar atılıyor. 78. yılımızı kutladık. Çok önemli bir taraftar desteğimiz var. İçeride ve dışarıda bizleri aslan gibi destekliyorlar. Bir taraftar ne yapacaksa, hepsini yapıyorlar. Yerel medyadan destek var. Herkes bu duruma iyi bakıyor. Bu sinerjiyi yakalamak çok önemli ve yakalamışken biz de bekleneni yapmak istiyoruz. 24 puanımız var ve bizim küme düşme durumumuz yok. Çoğu takım, bu durumda aşama yapmak adına bekler ama biz beklemedik. Başkanımız katılımlarla ilgili bize sınırsız destek verdi. Birçok oyuncumuz gidecek, birçok oyuncumuz gelecek. Yeni katılımlarla, 9 günlük aranın ardından günde 3 antrenmanla, ayın 13'üne kadar 3-4 hazırlık maçı yapıp 24'e yakın idman yapacağız. Karabük maçı kaçında oynanacaksa, maçtan 1 gün önce Adana'ya gelerek hazırlıklarımızı tamamlayacak. Takımımızı hem fiziksel hem taktiksel hem psikolojik anlamda, yeni katılanlarla birlikte takım haline getireceğiz. Kolay bir şey değil ama bahanesi yok bunun. Yönetim bizi maddi ve manevi destekliyor. Oyuncular da çok istekliler. Kendileri de acaba daha fazla yapabilir miyiz diye sorguluyor kendilerini. Oyuncu kalitesini artırmak gerekiyor, bu yüzden biz de tatil yapmadık" açıklamasını yaptı.

"Kolay iş olsa zaten biz burada olmayız"

Her bölgede 2 futbolcusunun olmasını istediğini ifade eden tecrübeli hoca, "22 tane tabanca gibi oyuncu olsun. 2 de ekstra kaleci olursa 24 oyuncu ve genç kardeşlerimizle birlikte takımımızı oluşturmak istiyoruz. Önemli oyuncularla görüştük ve kimse "Gelmem" demedi. Ama bunun oyuncu boyutu var, menajer boyutu var, takım boyutu var. Bunları birleştirip oyuncu getirmek kolay olmuyor. Buradan çık özel uçakla Almanya'ya git, orada git onunla konuş, bununla konuş, ailesini ikna et. Yabancı oyuncu önce "para" demiyor. Başka istekleri oluyor. Kolay bir iş değil. Ama kolay olsa zaten biz olmayız. Bize olan güveni boşa çıkarmak istemiyoruz. 24 saat işin içindeyiz" ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş, Orkan'ı kadroya katarsa doğru iş yapar"

Orkan Çınar'ın kadrodan ayrıldığını sözlerine ekleyen Yılmaz Vural, "Orkan'da çok iyi bir gelecek görüyorum. Çok yetenekli. Beşiktaş, Orkan'ı kadrosuna dahil ederse doğru iş yapar. Orkan, büyük bir takımdan geldi ve biraz adaptasyon sorunu oldu. Belki öyle bir sıkıntısı oldu. Kafasının rahat olması lazım. Ben ona çok inanıyorum ve çok seviyorum. Gelecekte çok önemli işler yapacağına inanıyorum. Batuhan da çok yetenekli bir oyuncu. Batuhan'ı tam olarak gözden çıkarmış değiliz. Kiralık olarak gitmesinden yanayım. Bizim takımdan ayrılacak oyuncuların birçoğunun tamamen gitmesinden yana değilim. Bazı genç oyuncularımız da takım değiştirecek ve öyle geri gelecek. Bazı yer bulamayan arkadaşlarımızla yolları ayırma kararı aldık. Bunun dışında da hiçbir sorun yok" diyerek sözlerini sürdürdü.

"Taraftara verdiğimiz sözü tutacağız"

Geçtiğimiz günlerde taraftarlarla yaşadığı diyalogda, Süper Lig'e çıkma sözü veren Yılmaz Vural, bu sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Sözümüzde duracağız tabii ki. Orada boş söylenmiş bir laf yok. Ben, ekibim ve oyuncularım çok samimiyiz. Benim dönemimde Balıkesir ve Gençlerbirliği maçlarını kaybettik ama taraftarımız bize ufacık bir sitemde bulunmadı. Çünkü verilen çabayı ve gayreti görüyorlar. Demirspor taraftarı birçok kazanılmış maçtan sonra olumsuz kanaat belirtti. Onlar öncelikle iyi niyet görmek istiyor. Bu takımda bu var. Zaman zaman yetersiz kalınıyor. Bunu kabul etmek lazım. Biz de tespit ettiğimiz yetersiz noktaları yeterli hale getirmeye çalışıyoruz. Yönetim Kurulu da maddi ve manevi büyük destek veriyor. İnşallah yanılgıya düşmeyiz. Çünkü ince eleyip sık dokuyoruz. Bu takımın iyiliği için doğru yaptığımızı düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA