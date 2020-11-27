Yılmaz Vural'ın ailesinden açıklama: 'Durumu ciddiyetini koruyor'

Teknik Direktör Yılmaz Vural koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmış ve entübe edilmişti. Tecrübeli teknik adamın ailesinden açıklama geldi. Yoğun bakımda tedavi gören Vural'ın, durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Daha önce Haziran ayında koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural, tedavisini tamamlamış ve negatife dönen testlerinin ardından sağlığına kavuşmuştu. Aradan geçen 5 ayın ardından tekrar Kovid-19 testi pozitif çıkan 67 yaşındaki teknik adam, bu kez yoğun bakıma alındı.

Yılmaz Vural'ın ailesi, Vural'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Babamız Yılmaz Vural, Covid-19 tanısı aldığı 19 Kasım 2020 tarihinden itibaren tedavi altındadır. Bugün, oksijen ihtiyacının artması üzerine, yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı olarak takibi devam etmektedir. Durumu ciddiyetini korumaktadır. En kısa sürede sağlığına kavuşmasını umut ediyor, dualarınızı bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, koronavirüse yakalanan ve yoğun bakıma alınan Yılmaz Vural'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu'nun açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"19 Kasım'da Kovid-19 tanısı alarak tedavisine başlanan Yılmaz Vural, ayaktan takip edilmekteyken nefes darlığı gelişmesi nedeniyle, 24 Kasım'da hastanemize yatırılmıştır. Hastanın oksijen ihtiyacının artması üzerine, bugün (27 Kasım) öğle saatlerinde yoğun bakım ünitesine alınarak ventilatör altında takibi devam etmektedir. Hastanın durumu ciddiyetini korumakta olup gelişmeler ailenin izniyle paylaşılacaktır."